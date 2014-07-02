WB 100, Περιστρεφόμενη βούρτσα ισχύος
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° για καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο ιδανική για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, π.χ. βαμμένων, γυάλινων ή πλαστικών. Βούρτσα πλύσης με πολλά πρακτικά χαρακτηριστικά: περιστρεφόμενες τρίχες με απαλή δράση καθαρισμού, απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° στη λαβή για τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών, απεριόριστα ρυθμιζόμενη ταχύτητα και δοσολογία καθαριστικού, εξάρτημα βούρτσας που αλλάζει εύκολα, εξωτερικό προστατευτικό δακτύλιο για την προστασία από τις γρατζουνιές και παξιμάδι ένωσης για ασφαλή σύνδεση με το πιστόλι. Με λίγα λόγια: η ιδανική λύση για λείες επιφάνειες. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K 2 – K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή καθαριστικού
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Δοσολογία καθαριστικού
- Αποτελεσματική χρήση του καθαριστικού.
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
- Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Μεταβλητή σύνδεση που ρυθμίζεται κατά 180°
- Εύκολος καθαρισμός σε δυσπρόσιτα σημεία.
Περιστρεφόμενος δακτύλιος προστατευτικού
- Προστατεύει τις επιφάνειες από τις γρατζουνιές.
Μαλακή κεφαλή βούρτσας
- Απαλός και ισχυρός καθαρισμός των ευαίσθητων αντικειμένων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|270 x 155 x 160
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Αίθρια
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Πόρτες γκαράζ
- Περσίδες/ρολά
- Στοιχεία οθόνης απορρήτου
- Περβάζια παραθύρων
- Επενδύσεις σε μπαλκόνια