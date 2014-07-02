Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο ιδανική για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, π.χ. βαμμένων, γυάλινων ή πλαστικών. Βούρτσα πλύσης με πολλά πρακτικά χαρακτηριστικά: περιστρεφόμενες τρίχες με απαλή δράση καθαρισμού, απεριόριστα ρυθμιζόμενη σύνδεση 180° στη λαβή για τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων επιφανειών, απεριόριστα ρυθμιζόμενη ταχύτητα και δοσολογία καθαριστικού, εξάρτημα βούρτσας που αλλάζει εύκολα, εξωτερικό προστατευτικό δακτύλιο για την προστασία από τις γρατζουνιές και παξιμάδι ένωσης για ασφαλή σύνδεση με το πιστόλι. Με λίγα λόγια: η ιδανική λύση για λείες επιφάνειες. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K 2 – K 7.