WR 10
Σε συνδυασμό με τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού, το εργαλείο ξεχορταριάσματος WR 10 επιτρέπει το γρήγορο και σχολαστικό ξεχορτάριασμα. Με κεφαλή ψεκασμού 10 cm και προσαρμογέα ακροφύσιου.
Το ζεστό νερό με θερμοκρασία έως και 98 °C από ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher, καθώς και το εξάρτημα απομάκρυνσης αγριόχορτων WR 10 με κεφαλή ψεκασμού 10 εκατοστών διασφαλίζουν αποτελεσματικό και αποδοτικό ξεχορτάριασμα, ακόμα και σε μικρούς χώρους. Ένας ενσωματωμένος αντάπτορας ακροφυσίου διασφαλίζει τη βέλτιστη ροή ζεστού νερού, και επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος υψηλής πίεσης. Χάρη στον συμπαγή και ανάλαφρο σχεδιασμό του, το εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων διευκολύνει το έργο σας, και σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς κόπο, για μεγαλύτερο διάστημα και χωρίς διακοπές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικό ξεχορτάριασμα με τον βέλτιστο συνδυασμό του εξαρτήματος για ξεχορτάριασμα και του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
- Ενσωματωμένος αντάπτορας ακροφυσίου για τον κατάλληλο όγκο νερού για κάθε μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού Kärcher.
- Η τελευταία τεχνολογία της Kärcher για τον καυστήρα εξασφαλίζει τη βέλτιστη θερμοκρασία του νερού για ξεχορτάριασμα (έως 98°C).
Συμπαγές εργαλείο ξεχορταριάσματος ελαφριάς σχεδίασης
- Η συμπαγής σχεδίαση επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες περιορισμένου χώρου.
- Η ελαφριά σχεδίαση ανακουφίζει τον χρήστη και επιτρέπει την εργασία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Αποτελεσματικό και ξεκούραστο ξεχορτάριασμα χωρίς χημικά σε δημόσιους χώρους