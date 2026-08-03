Το ζεστό νερό με θερμοκρασία έως και 98 °C από ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher, καθώς και το εξάρτημα απομάκρυνσης αγριόχορτων WR 10 με κεφαλή ψεκασμού 10 εκατοστών διασφαλίζουν αποτελεσματικό και αποδοτικό ξεχορτάριασμα, ακόμα και σε μικρούς χώρους. Ένας ενσωματωμένος αντάπτορας ακροφυσίου διασφαλίζει τη βέλτιστη ροή ζεστού νερού, και επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος υψηλής πίεσης. Χάρη στον συμπαγή και ανάλαφρο σχεδιασμό του, το εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων διευκολύνει το έργο σας, και σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς κόπο, για μεγαλύτερο διάστημα και χωρίς διακοπές.