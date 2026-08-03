WR 20 τραπεζοειδές σπείρωμα
Για αποτελεσματικό ξεχορτάριασμα: Το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 20 για χρήση με το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό της Kärcher. Διαθέτει ακροφύσιο πλάτους 20 εκ. και αντάπτορα ακροφυσίου.
Γρήγορο, αποτελεσματικό και βολικό: Το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 20 δείχνει τις πραγματικές του ικανότητες όταν χρησιμοποιηθεί μαζί με ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher. Για αποτελεσματικό ξεχορτάριασμα, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία νερού 98 °C. Ο αντάπτορας ακροφυσίου εγγυάται βελτιστοποιημένη ροή του ζεστού νερού στην κάνη πλάτους 20 εκ. κάνοντας πιο εύκολο το ξεχορτάριασμα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιστοποιημένη συμβατότητα του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης και της κάνης ξεχορταριάσματος για καλύτερα αποτελέσματα
- Ο ενσωματωμένος προσαρμογέας ακροφύσιου εγγυάται σταθερή ροή νερού σε ολόκληρη τη ράβδο του ακροφύσιου.
- Η τελευταία τεχνολογία της Kärcher για τον καυστήρα εξασφαλίζει βέλτιστη θερμοκρασία νερού για ξεχορτάριασμα (έως 98°C).
Συμπαγής σχεδιασμός της κάνης ξεχορταριάσματος
- Ο συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση σε μικρούς χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
Πεδία εφαρμογής
- Αποτελεσματικό και ξεκούραστο ξεχορτάριασμα