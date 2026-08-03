Γρήγορο, αποτελεσματικό και βολικό: Το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 20 δείχνει τις πραγματικές του ικανότητες όταν χρησιμοποιηθεί μαζί με ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher. Για αποτελεσματικό ξεχορτάριασμα, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία νερού 98 °C. Ο αντάπτορας ακροφυσίου εγγυάται βελτιστοποιημένη ροή του ζεστού νερού στην κάνη πλάτους 20 εκ. κάνοντας πιο εύκολο το ξεχορτάριασμα.