Αποτελεσματικό και ξεκούραστο ξεχορτάριασμα: Απλώς συνδέστε το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 50 στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher και αφαιρέστε εύκολα και για καιρό τα ενοχλητικά χορτάρια. Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία νερού 98 °C για το ξεχορτάριασμα ενώ ο αντάπτορας ακροφυσίου εγγυάται βελτιστοποιημένη ροή του νερού στη ράβδο ακροφυσίου 50 εκ. Χάρη στο πολυμορφικό κιτ εξαρτημάτων κιτ τροχών για την κάνη, μπορείτε να εργαστείτε άνετα και ξεκούραστα για πολλή ώρα.