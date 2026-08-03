WR 50 τραπεζοειδές σπείρωμα
Σε συνδυασμό με το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό της Kärcher, το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 50 πλάτους 50 εκ. είναι ιδανικό για το ξεχορτάριασμα. Διατίθεται με σασί που προσαρμόζεται και αντάπτορα ακροφυσίου.
Αποτελεσματικό και ξεκούραστο ξεχορτάριασμα: Απλώς συνδέστε το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 50 στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher και αφαιρέστε εύκολα και για καιρό τα ενοχλητικά χορτάρια. Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία νερού 98 °C για το ξεχορτάριασμα ενώ ο αντάπτορας ακροφυσίου εγγυάται βελτιστοποιημένη ροή του νερού στη ράβδο ακροφυσίου 50 εκ. Χάρη στο πολυμορφικό κιτ εξαρτημάτων κιτ τροχών για την κάνη, μπορείτε να εργαστείτε άνετα και ξεκούραστα για πολλή ώρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιλαμβάνεται πολυμορφικό κιτ εξαρτημάτων κιτ τροχών
- Άνετη και ξεκούραστη λειτουργία για περισσότερη ώρα.
- Διαρκώς εγγυημένη βέλτιστη απόσταση λειτουργίας από το έδαφος.
Βελτιστοποιημένη συμβατότητα του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης και της κάνης ξεχορταριάσματος για καλύτερα αποτελέσματα
- Ο ενσωματωμένος προσαρμογέας ακροφύσιου διασφαλίζει την παροχή της κατάλληλης ποσότητας νερού ανάλογα με το μηχάνημα καθαρισμού που χρησιμοποιείται.
- Η τελευταία τεχνολογία της Kärcher για τον καυστήρα εξασφαλίζει βέλτιστη θερμοκρασία νερού για ξεχορτάριασμα (έως 98°C).
Συμπαγής σχεδιασμός της κάνης ξεχορταριάσματος
- Ο συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση σε μικρούς χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,5
Πεδία εφαρμογής
- Αποτελεσματικό και ξεκούραστο ξεχορτάριασμα