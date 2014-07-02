Σετ ακροφύσιο ψεκασμού
Σετ ακροφύσιο ψεκασμού για πολλαπλές εφαρμογές. Το σετ διαθέτει ακροφύσιο ψεκασμού, 1 σύνδεσμο, 1 σύνδεσμο aquastop και αντάπτορα βρύσης G 3/4 - blister.
Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλους τους κήπους. Η εργονομική του λαβή επιτρέπει την εύκολη χρήση ακόμα και με ένα χέρι. Κατάλληλο για το πότισμα όλων των κήπων και τον καθαρισμό εργαλείων και επίπλων κήπου. Αυτό το καινοτόμο ακροφύσιο προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα όπως η ρύθμιση του νερού και η χρήση με ένα χέρι, που το καθιστούν απαραίτητο για κάθε κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρυθμιζόμενο jet
- Η λειτουργία ψεκασμού αλλάζει από έντονη σε ήπια
Σύστημα Click
- Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Ακροφύσιο
Σύνδεσμος λάστιχου 2.645-191.0
- Κατάλληλο για όλα τα λάστιχα κήπου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 33 x 33
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου