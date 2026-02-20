Ένα σετ για πολλαπλές εργασίες ποτίσματος και καθαρισμού. Το πολυλειτουργικό σετ ψεκασμού Premium περιέχει το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus. Αυτό διαθέτει τέσσερα διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού: Ψεκαστήρας, οριζόντια επίπεδη δέσμη, πίδακας αερισμού και λεπτό νέφος ψεκασμού. Η περιστρεφόμενη λαβή είναι εξαιρετικά άνετη στο κράτημα, είτε για πότισμα είτε για καθαρισμό. Το σετ περιλαμβάνει επίσης δύο premium συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων γενικής χρήσης Plus – έναν με Aqua Stop και έναν χωρίς – καθώς και έναν σύνδεσμο σπειρώματος 3/4" με μειωτήρα σπειρώματος 1/2". Οι σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε συμβατική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα κήπου και είναι συμβατοί με όλα τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ταχυσύνδεσης.