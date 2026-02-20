ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Ένα σετ για πολλαπλές εργασίες ποτίσματος: Περιλαμβάνει πολυλειτουργικό μεταλλικό πιστόλι ψεκασμού Premium, σύνδεσμο σωλήνα γενικής χρήσης και άλλα εύχρηστα αξεσουάρ.
Ένα σετ για πολλαπλές εργασίες ποτίσματος και καθαρισμού. Το πολυλειτουργικό σετ ψεκασμού Premium περιέχει το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus. Αυτό διαθέτει τέσσερα διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού: Ψεκαστήρας, οριζόντια επίπεδη δέσμη, πίδακας αερισμού και λεπτό νέφος ψεκασμού. Η περιστρεφόμενη λαβή είναι εξαιρετικά άνετη στο κράτημα, είτε για πότισμα είτε για καθαρισμό. Το σετ περιλαμβάνει επίσης δύο premium συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων γενικής χρήσης Plus – έναν με Aqua Stop και έναν χωρίς – καθώς και έναν σύνδεσμο σπειρώματος 3/4" με μειωτήρα σπειρώματος 1/2". Οι σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε συμβατική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα κήπου και είναι συμβατοί με όλα τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ταχυσύνδεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία ειδικής μεμβράνης
- Για αδιάβροχη χρήση ακόμα και όταν αλλάζει το σχέδιο ψεκασμού ή μετά τη διακοπή του νερού.
Περιστρεφόμενη λαβή
- Ξεχωριστή λειτουργικότητα με λαβή σκανδάλης που στρέφεται προς τα μπρος ή προς τα πίσω
Εργονομική βαλβίδα ελέγχου
- Προσαρμογή της ροής στο στόμιο, μόνο με το ένα χέρι.
Τέσσερις επιλογές ψεκασμού με λειτουργία κλειδώματος: Ντους, φλατ ροή, ομίχλη ψεκασμού, και δέσμη σημείου.
- Η σωστή επιλογή ψεκασμού για κάθε περιοχή εφαρμογής.
Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης
- Για άνετο, συνεχές πότισμα.
Μαλακά πλαστικά στοιχεία
- Για αντίσταση στην ολίσθηση, μεγαλύτερη άνεση και για προστασία κατά των καταστροφών.
Αφαιρούμενος δίσκος ντους
- Για τον καθαρισμό της μεμβράνης των μπλοκαρισμένων στομίων.
Aqua Stop
- Για την ασφαλή αποσύνδεση εξαρτημάτων από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς ψεκασμό
Σύνδεσμοι γενικής χρήσης (1/2", 5/8", 3/4")
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου
Σύστημα Click
- Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 70 x 130
Εξοπλισμός
- Αριθμός επιλογών ψεκασμού: 4
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Κλείδωμα στη λαβή
- Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί
- Λειτουργία αυτό-εκκένωσης
- Μαλακά πλαστικά στοιχεία
- Μέταλλο
- Μοτίβο ψεκασμού: ψεκαστική ομίχλη
- Σχήμα ψεκασμού: οριζόντιο επίπεδο πίδακα
- Σχήμα ψεκασμού: αεραγωγός
- Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Παρτέρια, λαχανόκηποι
- Φυτά σε γλάστρες
- Για το καθαρισμό φύλλων
- Ευαίσθητα φυτά (π.χ. σπορόφυτα)
- Φράχτες, θάμνοι