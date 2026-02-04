Προγραμματιστής ποτίσματος Watertimer WT 5 + Σετ ποτίσματος για γλάστρες
Ο προγραμματιστής ποτίσματος WT 5 ρυθμίζεται, ώστε να ξεκινά και να σταματά το πότισμα εντελώς αυτόνομα. Ο χρόνος και η διάρκεια του ποτίσματος μπορούν να προγραμματιστούν, όπως κανείς επιθυμεί. Θα τον λάβεις με δώρο ένα σετ ποτίσματος για γλάστρες.
Ο προγραμματιστής ποτίσματος WT 5 έχει 4 επιλογές: αυτόματο πότισμα, χειροκίνητο πότισμα, πότισμα αντίστροφης μέτρησης και "24ωρο διάλειμμα". Στην επιλογή αυτόματου ποτίσματος το WT ποτίζει ακριβώς όπως επιθυμείτε στις προγραμματισμένες ώρες με την προκαθορισμένη διάρκεια ποτίσματος. Το πρόγραμμα ποτίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε ημέρα της εβδομάδας και να τρέξει για δυο κύκλους ανά ημέρα (πρωί και/ή απόγευμα). Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος είναι 120 λεπτά. Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα. Στην επιλογή αντίστροφης μέτρησης, το WT 5 ποτίζει για μία ορισμένη περίοδο και σταματά το πότισμα αυτόματα στο τέλος αυτής της περιόδου. Το "24ωρο διάλειμμα" επιτρέπει στους χρήστες να διακόψουν το αυτόματο πότισμα για έως 24 ώρες και μπορούν να το ακυρώσουν πριν το πέρας των 24 ωρών. Αντάπτορας βρύσης και προ-φίλτρο περιλαμβάνονται. Απαιτεί
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιλογή των ημερών της εβδομάδας και ακριβής καθορισμός της ώρας και της διάρκειας κάθε κύκλου ποτίσματος (max. 2/ημέρα)Ακριβές πότισμα - ιδανικό για περιοχές με περιορισμούς στο πότισμα
Αποσπώμενη οθόνηΕύκολος και άνετος προγραμμτισμός με πλήρη ενημέρωση για το πλήρες πρόγραμμα ποτίσματος.
Οθόνη επίπεδης μπαταρίας και λειτουργία αποθήκευσης για την αντικατάσταση της μπαταρίαςΟ έλεγχος σχετικά με τη λειτουργικότητα και τον προγραμματισμό διατηρείται αφού αντικατασταθεί η μπαταρία.
Αυτόματη εκκίνηση/ τερματισμός λειτουργίας
- Άνετο και κανονικό πότισμα
Χειροκίνητο πότισμα
- Σύντομη διακοπή νερού
Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης για το πότισμα
- One-time ευέλικτο πότισμα με αυτόματο switch-off
Λειτουργία παύσης για το πότισμα
- 24ωρη διακοπή ποτίσματος (π.χ. αδιάκοπα πάρτυ σρον κήπο)
Ασφαλής λειτουργία: όταν η μπαταρία είναι άδεια, η βαλβίδα και η ροή του νερού είναι σταματημένα.
- Χωρίς ανησυχίες για τη χρήση του διακόπτη νερού κατά την απουσία
Ελέυθερα περιστρεφόμενη σύνδεση νερού
- Εύκολη εγκατάσταση στη βρύση
Άρδευση έως 120 λεπτά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G3/4 + G1
|Μέγ. πίεση (bar)
|10
|Χρώμα
|μαύρο
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Πεδίο προμήθειας
- Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται: Όχι
Εξοπλισμός
- Έξοδος νερού με προγραμματισμό: 1 Τεμάχιο(α)
- Χρειάζονται μπαταρίες
- Αριθμός μπαταριών: 1 x 9 V Block
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου