Ο προγραμματιστής ποτίσματος WT 5 έχει 4 επιλογές: αυτόματο πότισμα, χειροκίνητο πότισμα, πότισμα αντίστροφης μέτρησης και "24ωρο διάλειμμα". Στην επιλογή αυτόματου ποτίσματος το WT ποτίζει ακριβώς όπως επιθυμείτε στις προγραμματισμένες ώρες με την προκαθορισμένη διάρκεια ποτίσματος. Το πρόγραμμα ποτίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε ημέρα της εβδομάδας και να τρέξει για δυο κύκλους ανά ημέρα (πρωί και/ή απόγευμα). Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος είναι 120 λεπτά. Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα. Στην επιλογή αντίστροφης μέτρησης, το WT 5 ποτίζει για μία ορισμένη περίοδο και σταματά το πότισμα αυτόματα στο τέλος αυτής της περιόδου. Το "24ωρο διάλειμμα" επιτρέπει στους χρήστες να διακόψουν το αυτόματο πότισμα για έως 24 ώρες και μπορούν να το ακυρώσουν πριν το πέρας των 24 ωρών. Αντάπτορας βρύσης και προ-φίλτρο περιλαμβάνονται. Απαιτεί