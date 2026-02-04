Προγραμματιστής WU 60/2
Ο προγραμματιστής ποτίσματος WU 60/2 με 1 έως 2 ποτίσματα ανά ημέρα. Δυνατότητα χειροκίνητου ποτίσματος. Ο αισθητήρας ηλιακής/UV ακτινοβολίας ενεργοποιεί το πότισμα κατά την ανατολή του ηλίου. Περιλαμβάνεται ρακόρ βρύσης και προφίλτρο, απαιτείται μπαταρία 9 V, που δεν περιλαμβάνεται. Οι προγραμματιστές ποτίσματος της Kärcher ξεκινούν και σταματούν αυτόματα μετά τη λήξη του επιθυμητού ρυθμισμένου χρόνου – εύκολος προγραμματισμός. Με αισθητήρα βροχής που ρυθμίζει ανάλογα το πρόγραμμα ποτίσματος. Ροή νερού μόνο όταν χρειάζεται – συμβάλλει σε εξοικονόμηση κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι χρονομετρητές ποτίσματος της Kärcher είναι συμβατοί με όλες τις γνωστές μάρκες click systems.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαρκεί όλη τη σεζόν. Δεν απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα
Πρόγραμμα ποστίσματος
- 1 ή 2 ποτίσματα την ημέρα. Επιλογή χειροκίνητου ποτίσματος
Περιλαμβάνει σύνδεσμο βρύσης και προ-φίλτρο
- Για γρήγορη σύνδεση με το λάστιχο κήπου
Ηλιακός/ UV αισθητήρας ενεργοποιεί το πότισμα με την ανατολή του ηλίου
- Πρώτο πότισμα κατά το ξημέρωμα. Δεύτερο πότισμα 14 ώρες μετά
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|95 x 110 x 195
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Κήπος κουζίνας
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά