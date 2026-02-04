Ο προγραμματιστής ποτίσματος WU 60/2 με 1 έως 2 ποτίσματα ανά ημέρα. Δυνατότητα χειροκίνητου ποτίσματος. Ο αισθητήρας ηλιακής/UV ακτινοβολίας ενεργοποιεί το πότισμα κατά την ανατολή του ηλίου. Περιλαμβάνεται ρακόρ βρύσης και προφίλτρο, απαιτείται μπαταρία 9 V, που δεν περιλαμβάνεται. Οι προγραμματιστές ποτίσματος της Kärcher ξεκινούν και σταματούν αυτόματα μετά τη λήξη του επιθυμητού ρυθμισμένου χρόνου – εύκολος προγραμματισμός. Με αισθητήρα βροχής που ρυθμίζει ανάλογα το πρόγραμμα ποτίσματος. Ροή νερού μόνο όταν χρειάζεται – συμβάλλει σε εξοικονόμηση κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι χρονομετρητές ποτίσματος της Kärcher είναι συμβατοί με όλες τις γνωστές μάρκες click systems.