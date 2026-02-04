Ακροφύσιο ψεκασμού
Ακροφύσιο ψεκασμού για το πότισμα μικρών κήπων. Ρυθμιζόμενη ροή νερού από σκληρή σε μαλακή. Ρύθμιση της παροχής νερού με ένα χέρι.
Το ακροφύσιο ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλους τους κήπους. Η εργονομική του λαβή επιτρέπει την εύκολη χρήση ακόμα και με ένα χέρι. Κατάλληλο για το πότισμα όλων των κήπων και τον καθαρισμό εργαλείων και επίπλων κήπου. Αυτό το καινοτόμο ακροφύσιο προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα όπως η ρύθμιση του νερού και η χρήση με ένα χέρι, που το καθιστούν απαραίτητο για κάθε κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρύθμιση της ταχύτητας ροής του νερού με το ένα χέρι (ακροφύσιο ελέγχου ψεκασμού)
- Για άνετο και εύκολο χειρισμό
Ρυθμιζόμενα συστήματα ψεκασμού, από σκληρό σε μαλακό
- Για πότισμα όπως απαιτείται
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|119 x 34 x 34
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά