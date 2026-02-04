Το ακροφύσιο ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλους τους κήπους. Η εργονομική του λαβή επιτρέπει την εύκολη χρήση ακόμα και με ένα χέρι. Κατάλληλο για το πότισμα όλων των κήπων και τον καθαρισμό εργαλείων και επίπλων κήπου. Αυτό το καινοτόμο ακροφύσιο προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα όπως η ρύθμιση του νερού και η χρήση με ένα χέρι, που το καθιστούν απαραίτητο για κάθε κήπο.