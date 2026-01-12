To SensoTimer ST6 και το ST6 Duoeco!ogic προσφέρουν έλεγχο του επιπέδου της υγρασίας. Οι αισθητήρες μετρούν την υγρασία του χώματος και στη συνέχεια στέλνουν αυτή τη τιμή στο SensoTimer. Ο οδηγός του αισθητήρα στον αισθητήρα, το οποίο χρειάζεται να είναι σε επαφή με το χώμα, ώστε να γίνουν οι μετρήσεις, χρειάζεται να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Τα sensor pads μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και γρήγορα με τη χρήση ενός κατσαβιδιού. Για να γίνει αυτό απαιτείται το ξεβίδωμα δυο βιδών στο πίσω μέρος του αισθητήρα, στη συνέχεια η αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος και η εξαγωγή του οδηγού. Τέλος, το κάλυμμα του αισθητήρα επιδιορθώνεται και επανατοποθετείται με τη χρήση κατσαβιδιού.