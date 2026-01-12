Αυτόματη Ανέμη CR 5.220
Η αυτόματη ανέμη λάστιχου CR 5.220 διαθέτει ένα λάστιχο μήκους 20m 1/2'', αυτόματο σύστημα ανάκλησης σωλήνα και λειτουργία ομαλής εξαγωγής του λάστιχου.
Η συμπαγής αυτόματη ανέμη λάστιχου CR 5.220 μήκους 20 m 1/2. Διαθέτει υψηλή ποιότητα, δεν έχει φθαλικές ουσίες και προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης τύλιξης και εκτύλιξης, χωρίς να δημιουργούνται κόμποι στο λάστιχο. Το λάστιχο ξετυλίγεται αυτόματα και ομοιόμορφα. Η αυτόματη ανέμη λάστιχου είναι εξοπλισμένη με ένα φρένο λάστιχο, το οποίο εξαφαλίζει ελεγχόμενη εκτύλιξη του λάστιχου. Χάρη στο άνετο στήριγμα τοίχου και τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται, η ανέμη του λάστιχου μπορεί να περιστρέφεται πολύ εύκολα. Συμπληρωματικά με το λάστιχο 20 μέτρων και τη σύνδεση λάστιχου 1,5 μέτρου, τα ακόλουθα αξεσουάρ συμπεριλαβάνονται: συνεχώς προσαρμοζόμενο ακροφύσιο Plus, 1 σύνδεσμο λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, καθώς και ένα 1 προσαρμογέα βρύσης από ορείχαλκο G3/4 με μειωτήρα G 1/2.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα
- Γρήγορη και εύκολη τύλιξη και εκτύλιξη χωρίς κόμπους
Έτοιμο για χρήση
- Περιλαμβάνει 20μ. Συν 1.5μ. 1/2'' λάστιχο, ακροφύσιο Plus, 2 σύνδεσμους λάστιχου, G3/4 and G1/2 αντάπτορα βρύσης.
Περιστρεφόμενο
- Για ευέλικτη ευθυγράμμιση
Λάστιχο φρένου
- Για αξιόπιστη, ελεγχόμενη εκτύλιξη του λάστιχου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|8,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|487 x 285 x 402
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου