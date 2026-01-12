Η συμπαγής αυτόματη ανέμη λάστιχου CR 5.220 μήκους 20 m 1/2. Διαθέτει υψηλή ποιότητα, δεν έχει φθαλικές ουσίες και προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης τύλιξης και εκτύλιξης, χωρίς να δημιουργούνται κόμποι στο λάστιχο. Το λάστιχο ξετυλίγεται αυτόματα και ομοιόμορφα. Η αυτόματη ανέμη λάστιχου είναι εξοπλισμένη με ένα φρένο λάστιχο, το οποίο εξαφαλίζει ελεγχόμενη εκτύλιξη του λάστιχου. Χάρη στο άνετο στήριγμα τοίχου και τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται, η ανέμη του λάστιχου μπορεί να περιστρέφεται πολύ εύκολα. Συμπληρωματικά με το λάστιχο 20 μέτρων και τη σύνδεση λάστιχου 1,5 μέτρου, τα ακόλουθα αξεσουάρ συμπεριλαβάνονται: συνεχώς προσαρμοζόμενο ακροφύσιο Plus, 1 σύνδεσμο λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, καθώς και ένα 1 προσαρμογέα βρύσης από ορείχαλκο G3/4 με μειωτήρα G 1/2.