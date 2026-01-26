Αυτόματη ανέμη CR 7.220 με compact σχεδιασμό, για εύκολη τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχου χωρίς να σχηματίζονται "κόμποι". Η αποσύνδεση του λάστιχου γίνεται αμέσως και ομοιόμορφα. Επιπλέον, η αυτόματη ανέμη διαθέτει ενσωματωμένο φρένο λάστιχου που εξασφαλίζει ελεγχόμενη αποσύνδεση. Η ανέμη αποθηκεύεται σε ελάχιστο χώρο χάρη στις compact διαστάσεις της και το μεγάλο άγκιστρο για τοποθέτηση σε τοίχο. Επιπλέον, με περιστρεφόμενο εύρος 0° - 180°, η ανέμη έχει τη δυνατότητα προσαρμογής με ένα πρακτικό γωνιακό σύστημα στερέωσης. Έτσι προστατεύονται τα διάφορα αντικείμενα και οι τοίχοι.