Αυτόματη ανέμη CR 7.220
Ανέμη CR 7.220 με αυτόματη τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχου. Περιστρέφεται από 0° – 180°, διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα περιστροφής και μεγάλο άγκιστρο για τοποθέτηση σε τοίχο.
Αυτόματη ανέμη CR 7.220 με compact σχεδιασμό, για εύκολη τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχου χωρίς να σχηματίζονται "κόμποι". Η αποσύνδεση του λάστιχου γίνεται αμέσως και ομοιόμορφα. Επιπλέον, η αυτόματη ανέμη διαθέτει ενσωματωμένο φρένο λάστιχου που εξασφαλίζει ελεγχόμενη αποσύνδεση. Η ανέμη αποθηκεύεται σε ελάχιστο χώρο χάρη στις compact διαστάσεις της και το μεγάλο άγκιστρο για τοποθέτηση σε τοίχο. Επιπλέον, με περιστρεφόμενο εύρος 0° - 180°, η ανέμη έχει τη δυνατότητα προσαρμογής με ένα πρακτικό γωνιακό σύστημα στερέωσης. Έτσι προστατεύονται τα διάφορα αντικείμενα και οι τοίχοι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιλαμβάνει λάστιχο 1/2'' μήκους 20 + 2 μέτρα, χωρίς φθαλικές ουσίες (< 0.1%)
Ακροφύσιο
1 σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα
1 σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Βολική αποθήκευση εξαρτημάτων
Έτοιμο για χρήση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|10,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 506 x 420
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά