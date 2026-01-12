Ανθεκτική, πρακτική βάση λάστιχου για τοποθέτηση στον τοίχο. Απλή τοποθέτηση σε εξωτερικο τοίχο. Πρακτική λύση για εξοικονόμηση χώρου, δυνατότητα αποθήκευσης για ακροφύσια ψεκασμού και ψεκαστικά. Κατάλληλη για όλα τα λάστιχα ποτίσματος. Οτιδήποτε χρειάζεστε για τον τέλειο κήπο. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης λάστιχων θέτουν νέα standards στη λειτουργία, το σχεδιασμό και την ποιότητα. Compact, ιδανική και γρήγορη και εύκολη τύλιξη και εκτύλιξη χωρίς χειροκίνητη καθοδήγηση. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.