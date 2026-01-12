Η έτοιμη για σύνδεση ανέμη λάστιχου HR 4.525 1/2'' διαθέτει ένα στιβαρό πλαίσιο και περιλαμβάνει ένα λάστιχο 25 μέτρων ποιότητας PrimoFlex® 1/2''. Η ανέμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα με σταθερό ή κινητό τρόπο, χάρη στη δυνατότητα πρακτικής αποθήκευσης λάστιχου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρούς και μεσαίους κήπους. Το ιδανικό πλάτος της ανέμης λάστιχου συνεπάγεται ότι μπορεί να αποθηκευτεί ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος, εξασφαλίζοντας μεγάλη άνεση και στο χειριστή. Το με ακρίβεια μετρημένο διάστημα μεταξύ του λάστιχου και των ποδιών σημαίνει ότι μπορεί να τυλίγεται και να ξετυλίγεται ομαλά. Περίληψη λεπτομερειών εξοπλισμού: λάστιχο 1/2'' 25 μέτρων, ψεκαστήρας "Plus" , 4 σύνδεσμοι λάστιχου γενικής χρήσης (3 χωρίς και 1 με Aqua Stop) και 1 αντάπτορας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2. Οι ανέμες λάστιχου της Kärcher είναι συμβατές με όλα τα διαθέσιμα συστήματα click.