Επιτοίχια ανέμη λάστιχου HR 4.525 1/2" Kit
Η επιτοίχια ανέμη λάστιχου HR 4.525 1/2'' περιλαμβάνει λάστιχο PrimoFlex (1/2"). Με ψεκαστήρα, κιτ προσαρμογής για κινητή και σταθερή χρήση και εξαιρετικά ομαλή εκτύλιξη ανέμης.
Η έτοιμη για σύνδεση ανέμη λάστιχου HR 4.525 1/2'' διαθέτει ένα στιβαρό πλαίσιο και περιλαμβάνει ένα λάστιχο 25 μέτρων ποιότητας PrimoFlex® 1/2''. Η ανέμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα με σταθερό ή κινητό τρόπο, χάρη στη δυνατότητα πρακτικής αποθήκευσης λάστιχου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρούς και μεσαίους κήπους. Το ιδανικό πλάτος της ανέμης λάστιχου συνεπάγεται ότι μπορεί να αποθηκευτεί ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος, εξασφαλίζοντας μεγάλη άνεση και στο χειριστή. Το με ακρίβεια μετρημένο διάστημα μεταξύ του λάστιχου και των ποδιών σημαίνει ότι μπορεί να τυλίγεται και να ξετυλίγεται ομαλά. Περίληψη λεπτομερειών εξοπλισμού: λάστιχο 1/2'' 25 μέτρων, ψεκαστήρας "Plus" , 4 σύνδεσμοι λάστιχου γενικής χρήσης (3 χωρίς και 1 με Aqua Stop) και 1 αντάπτορας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2. Οι ανέμες λάστιχου της Kärcher είναι συμβατές με όλα τα διαθέσιμα συστήματα click.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έτοιμο για σύνδεση
- Λάστιχο 25 m 1/2", ακροφύσιο, 4 γενικής χρήσης σύνδεσμοι λάστιχου, προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 3/4 έως G 1/2.
Επιτοίχια στήριξη
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.
Ανέμη λάστιχου με ιδανικό πλάτος
- Μεγάλη σταθερότητα (ακόμα και σε ανισόπεδο έδαφος).
Εύκολη τύλιξη του λάστιχου
- Ιδανική απόσταση ανάμεσα στο λάστιχο και τα πόδια της βάσης για βολικό χειρισμό και εύκολη τύλιξη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|318 x 572 x 420
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας