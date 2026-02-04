Το νέο πλήρως συναρμολογημένο σετ οδηγού σωλήνα HT 4.530 με τροχήλατο σωλήνα 1/2" διαθέτει πολλές έξυπνες λειτουργίες. Ο ανθεκτικός οδηγός σωλήνα και ο εύκολος χειρισμός του επιτρέπουν να τραβιέται σαν καρότσι. Ο καινοτόμος πτυσσόμενος σχεδιασμός του το καθιστά μικρό και εύκολο στην αποθήκευση. Περισσότερες λεπτομέρειες εξοπλισμού: Εργονομική λαβή, ρυθμιζόμενο σε ύψος χερούλι, σωλήνας PrimoFlex® 30 m 1/2", ακροφύσιο, 3 σύνδεσμοι σωλήνα, 1 σύνδεσμος σωλήνα με Aqua Stop, προσαρμογέας βρύσης G3/4 και περιοριστής G1/2.