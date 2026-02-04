Hose trolley HT 4.530 Kit 1/2"
Εξαιρετικά ελαφρύ, ανθεκτικό και εξαιρετικά πρακτικό: το καρότσι για σωλήνες που σας απαλλάσσει από τον κόπο της αποθήκευσης του σωλήνα κήπου. Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και καινοτόμο πτυσσόμενο σχεδιασμό.
Το νέο πλήρως συναρμολογημένο σετ οδηγού σωλήνα HT 4.530 με τροχήλατο σωλήνα 1/2" διαθέτει πολλές έξυπνες λειτουργίες. Ο ανθεκτικός οδηγός σωλήνα και ο εύκολος χειρισμός του επιτρέπουν να τραβιέται σαν καρότσι. Ο καινοτόμος πτυσσόμενος σχεδιασμός του το καθιστά μικρό και εύκολο στην αποθήκευση. Περισσότερες λεπτομέρειες εξοπλισμού: Εργονομική λαβή, ρυθμιζόμενο σε ύψος χερούλι, σωλήνας PrimoFlex® 30 m 1/2", ακροφύσιο, 3 σύνδεσμοι σωλήνα, 1 σύνδεσμος σωλήνα με Aqua Stop, προσαρμογέας βρύσης G3/4 και περιοριστής G1/2.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτικός οδηγός σωλήνα
- Για ομοιόμορφη περιέλιξη εύκαμπτου σωλήνα με μανιβέλα – δεν χρειάζεται να οδηγείτε τον εύκαμπτο σωλήνα με το χέρι.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
- Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- Αποτρέπει τις τσακίσεις στον εύκαμπτο σωλήνα – για μέγιστη ροή νερού.
Έτοιμο για χρήση
Ελεύθερη λαβή μανιβέλας
- Εργονομικό τύλιγμα και ξετύλιγμα των εύκαμπτων σωλήνων
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
- Η λαβή μπορεί να συρθεί προς τα κάτω για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|30
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 30 (1/2")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|6,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 485 x 857
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 30 m
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κήπος κουζίνας
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου