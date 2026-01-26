Καροτσάκι λάστιχου HT 3.425 Kit 1/2"
Ανέμη λάστιχου με λαβή ρυθμιζόμενου ύψους, σπείρωμα σύνδεσης με γωνία, μανιβέλα ελεύθερης περιστροφής, εξελιγμένη λειτουργία περιστροφής για εξοικονόμηση χώρου. Πλήρως συναρμολογημένο.
Η πλήρως συναρμολογημένη μάνικα τρόλει HT 3.425 Kit 1/2" είναι ιδανική για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων περιοχών και κήπων. Μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο και απαιτεί ελάχιστο χώρο, χάρη στην καινοτόμο λειτουργία ξεδιπλώματος. Χαρακτηριστικά: Χειρολαβή ρυθμιζόμενου ύψους, λάστιχο 25 m 2/2" PrimoFlex®, κάνη ψεκασμού Plus (2.645-177.0), 3 συνδέσμους λάστιχου, ένα σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4 και μειωτήρα G 1/2. Για λάστιχα μεγέθους έως 40 m. 1/2'' ή 30 m. 5/8'' m. Τίποτα άλλο δεν στέκεται στο δρόμο της φροντίδας κήπου .
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
25 m 1/2" PrimoFlex® λάστιχο
3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Έτοιμο για χρήση
Μανιβέλα που περιστρέφεται ελεύθερα
- Εργονομικό τύλιγμα και ξετύλιγμα των εύκαμπτων σωλήνων
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Χωρητικότητα: 40μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Πτυσσόμενο
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|25
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 25 (1/2")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 460 x 710
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κήπος κουζίνας
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου