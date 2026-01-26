Η πλήρως συναρμολογημένη μάνικα τρόλει HT 3.425 Kit 1/2" είναι ιδανική για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων περιοχών και κήπων. Μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο και απαιτεί ελάχιστο χώρο, χάρη στην καινοτόμο λειτουργία ξεδιπλώματος. Χαρακτηριστικά: Χειρολαβή ρυθμιζόμενου ύψους, λάστιχο 25 m 2/2" PrimoFlex®, κάνη ψεκασμού Plus (2.645-177.0), 3 συνδέσμους λάστιχου, ένα σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4 και μειωτήρα G 1/2. Για λάστιχα μεγέθους έως 40 m. 1/2'' ή 30 m. 5/8'' m. Τίποτα άλλο δεν στέκεται στο δρόμο της φροντίδας κήπου .