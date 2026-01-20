Τα set καροτσιών λάστιχου είναι ιδανικά για το πότισμα μεσαίων έως μεγάλων σε μέγεθος χώρων και κήπων. Εξοπλισμός: καρότσι λάστιχου για λάστιχο 50 m 1/2" hose, με standard σωλήνα, αντάπτορα βρύσης G3/4, 3 συνδέσμους βάσης 1/2" και 1 σύνδεσμο βάσης 1/2" με Aqua Stop. Φορητό για άνετη χρήση, με μεγάλους τροχούς για σταθερότητα. Ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για έναν τέλειο κήπο. Compact καρότσια λάστιχου μοντέρνου σχεδιασμού, με γρήγορη και εύκολη εκτύλιξη λάστιχου. Τα καρότσια της Kärcher είναι συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα click.