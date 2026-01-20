Καρότσι λάστιχου HC 50
Καρότσι λάστιχου HC 50, με 15 m standard σωλήνα (1/2"), αντάπτορα βρύσης G3/4, 3 συνδέσμους βάσης 1/2" και 1 σύνδεσμο βάσης 1/2" με Aqua Stop.
Τα set καροτσιών λάστιχου είναι ιδανικά για το πότισμα μεσαίων έως μεγάλων σε μέγεθος χώρων και κήπων. Εξοπλισμός: καρότσι λάστιχου για λάστιχο 50 m 1/2" hose, με standard σωλήνα, αντάπτορα βρύσης G3/4, 3 συνδέσμους βάσης 1/2" και 1 σύνδεσμο βάσης 1/2" με Aqua Stop. Φορητό για άνετη χρήση, με μεγάλους τροχούς για σταθερότητα. Ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για έναν τέλειο κήπο. Compact καρότσια λάστιχου μοντέρνου σχεδιασμού, με γρήγορη και εύκολη εκτύλιξη λάστιχου. Τα καρότσια της Kärcher είναι συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα click.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|15
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 15 (1/2")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|480 x 500 x 745
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου