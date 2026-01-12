Kit 1/2'' ανέμης λάστιχου HR 7.315
Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.
Σύστημα ποτίσματος με compact σχεδιασμό! Το έτοιμο προς χρήση kit ανέμης λάστιχου HR 7.300, φορητό ή σταθερό είναι κατάλληλο για πότισμα μικρότερων και μεσαίων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στις ειδικές θέσεις αποθήκευσης που διαθέτει, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μόνο σημείο. Τα χαρακτηριστικά του: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), άγκιστρα εξαρτημάτων ώστε να αποθηκεύονται τακτικά οι κάνες ψεκασμού και τα ακροφύσια, καθώς και κουτί για αποθήκευση εργαλείων κήπου π.χ. φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Περιλαμβάνεται άγκισρτο για τοποθέτηση σε τοίχο, λάστιχο PrimoFlex® 15 m 1/2" PrimoFlex®, ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4, μειωτήρα G1/2 και επιπρόσθετο σφιγκτήρα για κάνες ψεκασμού. Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.και εύκολα με την Kärcher!και εύκολα με την Kärcher!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
15μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" PrimoFlex®
3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Αφαιρούμενο τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα (2 σε 1)
Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ακροφυσίων και των πιστολιών ψεκασμού
Έτοιμο για χρήση
Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων, όταν είναι συνδεδεμένα στον εύκαμπτο σωλήνα
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Ευρύχωρο κουτί αποθήκευσης για τα γάντια κήπου, τα ψαλίδια, τα φτυάρια κλπ.
Χωρητικότητα: 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 12μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 460 x 510
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 KHP
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3