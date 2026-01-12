Kit 1/2'' ανέμης λάστιχου HR 7.315

Σύστημα ποτίσματος με compact σχεδιασμό! Το έτοιμο προς χρήση kit ανέμης λάστιχου HR 7.300, φορητό ή σταθερό είναι κατάλληλο για πότισμα μικρότερων και μεσαίων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στις ειδικές θέσεις αποθήκευσης που διαθέτει, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μόνο σημείο. Τα χαρακτηριστικά του: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), άγκιστρα εξαρτημάτων ώστε να αποθηκεύονται τακτικά οι κάνες ψεκασμού και τα ακροφύσια, καθώς και κουτί για αποθήκευση εργαλείων κήπου π.χ. φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Περιλαμβάνεται άγκισρτο για τοποθέτηση σε τοίχο, λάστιχο PrimoFlex® 15 m 1/2" PrimoFlex®, ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4, μειωτήρα G1/2 και επιπρόσθετο σφιγκτήρα για κάνες ψεκασμού. Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.και εύκολα με την Kärcher!και εύκολα με την Kärcher!