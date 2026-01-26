Kit 5/8'' ανέμης λάστιχου HR 7.315
Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.
Σύστημα ποτίσματος με compact σχεδιασμό! Το έτοιμο προς χρήση kit ανέμης λάστιχου Premium HR 7.315 5/8", φορητό ή σταθερό, είναι ιδανικό για πότισμα μικρότερων και μεσαίων χώρων και κήπων. Χάρη στις ειδικές θέσεις αποθήκευσης που διαθέτει, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μόνο σημείο. Τα χαρακτηριστικά του: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), άγκιστρα εξαρτημάτων για να τοποθετούνται ξεχωριστά οι κάνες ψεκασμού και τα ακροφύσια, καθώς και κουτί για αποθήκευση διάφορων εργαλείων κήπου, όπως φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Περιλαμβάνει άγκιστρο τοποθέτησης σε τοίχο, σωλήνα PrimoFlex® 15 m 5/8", ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4, μειωτήρα G1/2 και επιπρόσθετο σφιγκτήρα για κάνες ψεκασμού. Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
15μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" PrimoFlex®
3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Αφαιρούμενο τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα (2 σε 1)
Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ακροφυσίων και των πιστολιών ψεκασμού
Έτοιμο για χρήση
Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων, όταν είναι συνδεδεμένα στον εύκαμπτο σωλήνα
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Ευρύχωρο κουτί αποθήκευσης για τα γάντια κήπου, τα ψαλίδια, τα φτυάρια κλπ.
Χωρητικότητα: 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 12μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 460 x 510
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου