Σύστημα ποτίσματος με compact σχεδιασμό! Το έτοιμο προς χρήση kit ανέμης λάστιχου Premium HR 7.315 5/8", φορητό ή σταθερό, είναι ιδανικό για πότισμα μικρότερων και μεσαίων χώρων και κήπων. Χάρη στις ειδικές θέσεις αποθήκευσης που διαθέτει, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μόνο σημείο. Τα χαρακτηριστικά του: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), άγκιστρα εξαρτημάτων για να τοποθετούνται ξεχωριστά οι κάνες ψεκασμού και τα ακροφύσια, καθώς και κουτί για αποθήκευση διάφορων εργαλείων κήπου, όπως φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Περιλαμβάνει άγκιστρο τοποθέτησης σε τοίχο, σωλήνα PrimoFlex® 15 m 5/8", ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4, μειωτήρα G1/2 και επιπρόσθετο σφιγκτήρα για κάνες ψεκασμού. Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.