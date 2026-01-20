Kit 5/8'' HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")
Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.
Το έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου Trolley HT 3.420 Kit 5/8"είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου, αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: ρυθμιζόμενη χειρολαβή, λάστιχο 20 m 5/8"" PrimoFlex®, ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4 και μειωτήρα G1/2. Συμβατότητα με: λάστιχο 40 m 1/2" ή 30 m 5/8" ή 20 m 3/4". Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
20μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" PrimoFlex®
3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Έτοιμο για χρήση
Μανιβέλα που περιστρέφεται ελεύθερα
- Εργονομικό τύλιγμα και ξετύλιγμα των εύκαμπτων σωλήνων
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Χωρητικότητα: 40μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Πτυσσόμενο
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|20
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 20 (5/8")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|390 x 450 x 700
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κήπος κουζίνας
