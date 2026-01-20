Το έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου Trolley HT 3.420 Kit 5/8"είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου, αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: ρυθμιζόμενη χειρολαβή, λάστιχο 20 m 5/8"" PrimoFlex®, ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4 και μειωτήρα G1/2. Συμβατότητα με: λάστιχο 40 m 1/2" ή 30 m 5/8" ή 20 m 3/4". Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.