Kit 5/8'' HT 4.520 (Καροτσάκι λάστιχου "Better")
Ευκίνητο καροτσάκι λάστιχου με θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων & άγκιστρο τοποθέτησης σε τοίχο. Με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, συνδέσμους ρύθμισης γωνίας, τροχούς & καινοτόμο λειτουργία τύλιξης.
Το νέο έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου HT 4.520 5/8" με θήκη αποθήκευσης για κάνες ψεκασμού, σκανδάλες κ.α. και γάντζο αποθήκευσης του κοντού λάστιχου παρέχει ποικίλες δυνατότητες. Δε χρειάζεται πλέον να τραβάτε το λάστιχο σε όλον τον κήπο καταβάλλοντας σωματική προσπάθεια, καθώς το καροτσάκι είναι ευκίνητο κι έτσι μεταφέρεται πάντα στο σημείο που θέλετε να ποτίσετε. Το μακρύ λάστιχο συνδέεται στη βρύση, ξετυλίγεται στο έδαφος και παραμένει εκεί. Έτσι το λάστιχο δεν πέφτει πάνω σε ζαρντινιέρες, θάμνους και έπιπλα κήπου. Το πότισμα σε μια ακτίνα περίπου 3 έως 5 m γύρω από το καροτσάκι επιτελείται με το κοντό λάστιχο. Χάρη στη λειτουργία τύλιξης το HT 4.520 αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: ρυθμιζόμενη χειρολαβή, λάστιχο 20 m 1/2" PrimoFlex®, ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, αντάπτορα βρύσης G3/4 και μει
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
20μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" PrimoFlex®
3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Έτοιμο για χρήση
Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Μανιβέλα που περιστρέφεται ελεύθερα
- Εργονομικό τύλιγμα και ξετύλιγμα των εύκαμπτων σωλήνων
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|20
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 20 (5/8")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 485 x 857
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κήπος κουζίνας
