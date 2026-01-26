Κιτ ανέμη HR 25
Κιτ ανέμη HR 25 ανθεκτική, με ανοξείδωτο πλαίσιο από χάλυβα ηλεκτροστατικής βαφής για κινητή αλλά και για σταθερή χρήση. Συμπαγείς διαστάσεις. Έτοιμη για χρήση.
Κιτ ανέμη HR 25 με συμπαγείς διαστάσεις, προσυναρμολογημένη έτοιμη για χρήση. Με επίτοιχη βάση, βίδες στερέωσης, 15 μ λάστιχο 1/2'' PrimoFlex®, ακροφύσιο ψεκασμού, 4 συνδέσμους γενικής χρήσης Plus και ρακόρ βρύσης G 3/4. Εύκολη στη χρήση. Ό,τι χρειάζεστε για έναν τέλειο κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Με βάση τοίχου, βίδες, 15 m 1/2" PrimoFlex® λάστιχο, ψεκαστήρας, 4 σύνδεσμοι λάστιχου γενική χρήσης Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) και G3/4-σύνδεσμος βρύσης
- Έτοιμο για χρήση
Συμπαγείς διαστάσεις
- Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Πλαίσιο με χάλυβα σε σκόνη για κινητή και σταθερή χρήση
- Στιβαρό και δε σκουριάζει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|15
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 15 (1/2")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|265 x 300 x 305
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Κήπος κουζίνας
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου