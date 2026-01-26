Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 15 Χωρητικότητα σωλήνα (m) max. 15 (1/2") Πίεση διάρρηξης (bar) 24 Χρώμα μαύρο Βάρος (kg) 2,8 Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,5 Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 265 x 300 x 305

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.