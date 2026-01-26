Μεταλλικό καρότσι λάστιχου ΗΤ 80 Μ / Σετ
Καρότσι λάστιχου ΗΤ 80 Μ με 20μ λάστιχο PrimoFlex® Plus 1/2'', πιστόλι ψεκασμού Plus, 4 συνδέσμους γενικής χρήσης Plus και ρακόρ βρύσης G 3/4.
Τα καινοτόμα καρότσια για λάστιχα κήπου θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τη σχεδίαση και την ποιότητα. Εξοικονομούν χώρο και επιτρέπουν την τύλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα, χωρίς καθοδήγηση με το χέρι. Διαθέτει ανθεκτικό, ανοξείδωτο χαλύβδινο πλαίσιο και τυμπανο. Αντιολισθητική, εργονομική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους. Γωνιακή σύνδεση λάστιχου με δύο συνδέσμους γενικής χρήσης Plus. Περιλαμβάνει 20μ λάστιχο PrimoFlex® Plus 1/2'', πιστόλι ψεκασμού Plus, 4 συνδέσμους γενικής χρήσης Plus και ρακόρ βρύσης G 3/4. Ό,τι χρειάζεστε για έναν τέλειο κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μανιβέλα που περιστρέφεται ελεύθερα
- Για εύκολο τύλιγμα του λάστιχου
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Στιβαρή πλαίσιο χάλυβα και τύμπανο
- Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
- Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
- Για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.
Με τον εύκαμπτο σωλήνα μήκους 20 μέτρων 1/2" Performance Plus, το πιστόλι ψεκασμού Plus, 4 συνδέσμους Plus γενικής χρήσης και αντάπτορα βρύσης G3/4
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|20
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 20 (1/2")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|8,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® είναι trademarks ή κατοχυρωμένα trademarks της E.I. du Pont de Nemours and Company.
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κήπος κουζίνας