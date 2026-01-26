Τα καινοτόμα καρότσια για λάστιχα κήπου θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τη σχεδίαση και την ποιότητα. Εξοικονομούν χώρο και επιτρέπουν την τύλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα, χωρίς καθοδήγηση με το χέρι. Διαθέτει ανθεκτικό, ανοξείδωτο χαλύβδινο πλαίσιο και τυμπανο. Αντιολισθητική, εργονομική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους. Γωνιακή σύνδεση λάστιχου με δύο συνδέσμους γενικής χρήσης Plus. Περιλαμβάνει 20μ λάστιχο PrimoFlex® Plus 1/2'', πιστόλι ψεκασμού Plus, 4 συνδέσμους γενικής χρήσης Plus και ρακόρ βρύσης G 3/4. Ό,τι χρειάζεστε για έναν τέλειο κήπο.