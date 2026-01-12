Premium ανέμη λάστιχου HR 7.320 Kit 1/2
Σταθμός ποτίσματος για την πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπου που εξασφαλίζει και εξοικονόμηση χώρου.
Compact σταθμός ποτίσματος! Η έτοιμη προς χρήση ανέμη λάστιχου Premium HR 7.320 Kit 1/2" για κινητή και σταθερή χρήση είναι κατάλληλη για το πότισμα μικρότερων σε μέγεθος και μεσαίων κήπων. Όλα μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μέρος. Τα χαρακτηριστικά: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), χώρο για την αποθήκευση των πιστολιών ψεκασμού και των ακροφυσίων, κουτί για την αποθήκευση άλλων υλικών κήπου, όπως φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Συμπεριλαμβάνει στήριγμα τοίχου, λάστιχο PrimoFlex® 1/2'', ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, 1 προσαρμογέα βρύσης G3/4 και ένα μειωτήρα G 1/2, καθώς και επιπλέον σφιχτήρα για τα κοντάρια ψεκασμού. ΠΛήρως συναρμολογημένο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop
20μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" PrimoFlex®
3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Αφαιρούμενο τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα (2 σε 1)
Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ακροφυσίων και των πιστολιών ψεκασμού
Έτοιμο για χρήση
Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων, όταν είναι συνδεδεμένα στον εύκαμπτο σωλήνα
Αντάπτορας βρύσης G3/4 και συστολή G1/2
Ευρύχωρο κουτί αποθήκευσης για τα γάντια κήπου, τα ψαλίδια, τα φτυάρια κλπ.
Χωρητικότητα: 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 12μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|2
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 460 x 510
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 20 m
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας