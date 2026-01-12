Compact σταθμός ποτίσματος! Η έτοιμη προς χρήση ανέμη λάστιχου Premium HR 7.320 Kit 1/2" για κινητή και σταθερή χρήση είναι κατάλληλη για το πότισμα μικρότερων σε μέγεθος και μεσαίων κήπων. Όλα μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μέρος. Τα χαρακτηριστικά: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), χώρο για την αποθήκευση των πιστολιών ψεκασμού και των ακροφυσίων, κουτί για την αποθήκευση άλλων υλικών κήπου, όπως φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Συμπεριλαμβάνει στήριγμα τοίχου, λάστιχο PrimoFlex® 1/2'', ακροφύσιο Plus (2.645-177), 3 συνδέσμους λάστιχου, 1 σύνδεσμο λάστιχου με Aqua Stop, 1 προσαρμογέα βρύσης G3/4 και ένα μειωτήρα G 1/2, καθώς και επιπλέον σφιχτήρα για τα κοντάρια ψεκασμού. ΠΛήρως συναρμολογημένο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.