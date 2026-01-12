Θήκη ανάρτησης λάστιχου Plus
Συμπαγής θήκη ανάρτησης λάστιχου Plus για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο. Με θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, κάνες ψεκασμού, συνδέσμους και με γάντια εργασίας κήπου.
Η συμπαγής θήκη ανάρτησης λάστιχου Plus είναι ιδανική για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο. Εξοικονομεί χώρο και διαθέτει θέσεις για αποθήκευση εξαρτημάτων όπως ακροφύσια και κάνες ψεκασμού, συνδέσμους, κάνες ψεκασμού και γάντια εργασίας κήπου. Είναι κατάλληλο για όλα τα κοινά λάστιχα κήπου. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης της Kärcher θέτουν νέα standards στη λειτουργικότητα, το σχεδιασμό και την ποιότητα. Χάρη σε αυτά το λάστιχο τυλίγεται και ξετυλίγεται εύκολα - ενώ εξοικονομείται χώρος. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ακροφυσίων και των πιστολιών ψεκασμού
Πρακτική και εξοικονόμηση χώρου για την αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα
- Όλα αποθηκεύονται με τάξη σε ένα μέρος.
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Στιβαρά υλικά
- Ανθεκτικό.
Θήκη αποθήκευσης συνδέσμων, ψεκαστήρων και γαντιών κήπου
Επιτοίχια στήριξη
- Εύκολη στερέωση στον τοίχο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|145 x 300 x 305