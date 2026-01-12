Η συμπαγής θήκη ανάρτησης λάστιχου Plus είναι ιδανική για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο. Εξοικονομεί χώρο και διαθέτει θέσεις για αποθήκευση εξαρτημάτων όπως ακροφύσια και κάνες ψεκασμού, συνδέσμους, κάνες ψεκασμού και γάντια εργασίας κήπου. Είναι κατάλληλο για όλα τα κοινά λάστιχα κήπου. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης της Kärcher θέτουν νέα standards στη λειτουργικότητα, το σχεδιασμό και την ποιότητα. Χάρη σε αυτά το λάστιχο τυλίγεται και ξετυλίγεται εύκολα - ενώ εξοικονομείται χώρος. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.