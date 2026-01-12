Θήκη ανάρτησης λάστιχου w/Box
Συμπαγής θήκη ανάρτησης λάστιχου με κουτί για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο. Με θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, κάνες ψεκασμού, συνδέσμους και με γάντια εργασίας κήπου.
Η συμπαγής θήκη ανάρτησης λάστιχου Plus με κουτί είναι ιδανική για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο. Εξοικονομεί χώρο και διαθέτει θέσεις για αποθήκευση εξαρτημάτων όπως ακροφύσια και κάνες ψεκασμού, συνδέσμους, κάνες ψεκασμού και γάντια εργασίας κήπου. Είναι κατάλληλο για όλα τα κοινά λάστιχα κήπου. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης της Kärcher θέτουν νέα standards στη λειτουργικότητα, το σχεδιασμό και την ποιότητα. Χάρη σε αυτά το λάστιχο τυλίγεται και ξετυλίγεται εύκολα - ενώ εξοικονομείται χώρος. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ακροφυσίων και των πιστολιών ψεκασμού
Πρακτική και εξοικονόμηση χώρου για την αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα
- Όλα αποθηκεύονται με τάξη σε ένα μέρος.
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Στιβαρά υλικά
- Ανθεκτικό.
Θήκη αποθήκευσης συνδέσμων, ψεκαστήρων και γαντιών κήπου
Επιτοίχια στήριξη
- Εύκολη στερέωση στον τοίχο
Κουτί αποθήκευσης για τα ψαλίδια κήπου, τα φτυάρια και άλλα εργαλεία κηπουρικής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|150 x 300 x 460