Αυτό το σετ εύκαμπτων σωλήνων περιέχει όλα όσα απαιτούνται για το πότισμα του κήπου: Ο εύκαμπτος σωλήνας PrimoFlex® μήκους 30 μέτρων, το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus με τέσσερα μοτίβα ψεκασμού, περιστρεφόμενη λαβή και τεχνολογία μεμβράνης για εφαρμογές χωρίς στάξιμο νερού. Αντάπτορας βρύσης G3/4 με μειωτήρα G1/2 και σύνδεσμος γενικής χρήσης σωλήνα και σύνδεσμος γενικής χρήσης σωλήνα με Aqua Stop. Οι σωλήνες κήπου της Kärcher είναι εξαιρετικά εύκαμπτοι, στιβαροί και ανθεκτικοί στις τσακίσεις. Τα οφέλη είναι προφανή: μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολος χειρισμός για πρώτης τάξεως περιποίηση κήπου.