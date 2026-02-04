Hose set multifunctional 1/2" - 30m
Το ιδανικό σετ σωλήνων εισαγωγικού επιπέδου που περιλαμβάνει σωλήνα PrimoFlex® 30 m 1/2", το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus και άλλα πρακτικά αξεσουάρ.
Αυτό το σετ εύκαμπτων σωλήνων περιέχει όλα όσα απαιτούνται για το πότισμα του κήπου: Ο εύκαμπτος σωλήνας PrimoFlex® μήκους 30 μέτρων, το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus με τέσσερα μοτίβα ψεκασμού, περιστρεφόμενη λαβή και τεχνολογία μεμβράνης για εφαρμογές χωρίς στάξιμο νερού. Αντάπτορας βρύσης G3/4 με μειωτήρα G1/2 και σύνδεσμος γενικής χρήσης σωλήνα και σύνδεσμος γενικής χρήσης σωλήνα με Aqua Stop. Οι σωλήνες κήπου της Kärcher είναι εξαιρετικά εύκαμπτοι, στιβαροί και ανθεκτικοί στις τσακίσεις. Τα οφέλη είναι προφανή: μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολος χειρισμός για πρώτης τάξεως περιποίηση κήπου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στάνταρ εύκαμπτος σωλήνας 30 m 1/2".
- Ιδανικό σετ για αρχή
Εγγύηση 12 ετών
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό
Σύνδεσμος λάστιχου 2.645-191.0
- Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Ορειχάλκινος αντάπτορας βρύσης G3/4 με μειωτήρα G1/2
- Κατάλληλο για όλα τα λάστιχα κήπου
Τέσσερις επιλογές ψεκασμού με λειτουργία κλειδώματος: Ντους, φλατ ροή, ομίχλη ψεκασμού, και δέσμη σημείου.
- Η σωστή επιλογή ψεκασμού για κάθε περιοχή εφαρμογής.
Τεχνολογία ειδικής μεμβράνης
- Για αδιάβροχη χρήση ακόμα και όταν αλλάζει το σχέδιο ψεκασμού ή μετά τη διακοπή του νερού.
Περιστρεφόμενη λαβή
- Ξεχωριστή λειτουργικότητα με λαβή σκανδάλης που στρέφεται προς τα μπρος ή προς τα πίσω
Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης
- Για άνετο, συνεχές πότισμα.
Μαλακά πλαστικά στοιχεία
- Για αντίσταση στην ολίσθηση, μεγαλύτερη άνεση και για προστασία κατά των καταστροφών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|1/2″
|Μήκος σωλήνα (m)
|30
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|3,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 290 x 165
Πεδίο προμήθειας
- Σύνδεσμος λάστιχου γενικής χρήσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος λάστιχου γενικής χρήσης με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: ψεκαστική ομίχλη
- Σχήμα ψεκασμού: οριζόντιο επίπεδο πίδακα
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
- Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Κήπος κουζίνας
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου