Hose set multifunctional 1/2" - 30m

Το ιδανικό σετ σωλήνων εισαγωγικού επιπέδου που περιλαμβάνει σωλήνα PrimoFlex® 30 m 1/2", το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus και άλλα πρακτικά αξεσουάρ.

Αυτό το σετ εύκαμπτων σωλήνων περιέχει όλα όσα απαιτούνται για το πότισμα του κήπου: Ο εύκαμπτος σωλήνας PrimoFlex® μήκους 30 μέτρων, το πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού Plus με τέσσερα μοτίβα ψεκασμού, περιστρεφόμενη λαβή και τεχνολογία μεμβράνης για εφαρμογές χωρίς στάξιμο νερού. Αντάπτορας βρύσης G3/4 με μειωτήρα G1/2 και σύνδεσμος γενικής χρήσης σωλήνα και σύνδεσμος γενικής χρήσης σωλήνα με Aqua Stop. Οι σωλήνες κήπου της Kärcher είναι εξαιρετικά εύκαμπτοι, στιβαροί και ανθεκτικοί στις τσακίσεις. Τα οφέλη είναι προφανή: μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολος χειρισμός για πρώτης τάξεως περιποίηση κήπου.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στάνταρ εύκαμπτος σωλήνας 30 m 1/2".
  • Ιδανικό σετ για αρχή
Εγγύηση 12 ετών
  • Ιδιαίτερα ανθεκτικό
Σύνδεσμος λάστιχου 2.645-191.0
  • Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Ορειχάλκινος αντάπτορας βρύσης G3/4 με μειωτήρα G1/2
  • Κατάλληλο για όλα τα λάστιχα κήπου
Τέσσερις επιλογές ψεκασμού με λειτουργία κλειδώματος: Ντους, φλατ ροή, ομίχλη ψεκασμού, και δέσμη σημείου.
  • Η σωστή επιλογή ψεκασμού για κάθε περιοχή εφαρμογής.
Τεχνολογία ειδικής μεμβράνης
  • Για αδιάβροχη χρήση ακόμα και όταν αλλάζει το σχέδιο ψεκασμού ή μετά τη διακοπή του νερού.
Περιστρεφόμενη λαβή
  • Ξεχωριστή λειτουργικότητα με λαβή σκανδάλης που στρέφεται προς τα μπρος ή προς τα πίσω
Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης
  • Για άνετο, συνεχές πότισμα.
Μαλακά πλαστικά στοιχεία
  • Για αντίσταση στην ολίσθηση, μεγαλύτερη άνεση και για προστασία κατά των καταστροφών.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″
Μήκος σωλήνα (m) 30
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 3,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 290 x 290 x 165

Πεδίο προμήθειας

  • Σύνδεσμος λάστιχου γενικής χρήσης: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος λάστιχου γενικής χρήσης με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Μοτίβο ψεκασμού: ψεκαστική ομίχλη
  • Σχήμα ψεκασμού: οριζόντιο επίπεδο πίδακα
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας
Hose set multifunctional 1/2" - 30m
Hose set multifunctional 1/2" - 30m
Hose set multifunctional 1/2" - 30m
Hose set multifunctional 1/2" - 30m
Hose set multifunctional 1/2" - 30m
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
  • Κήπος κουζίνας
  • Φυτά σε γλάστρες
  • Διακοσμητικά φυτά
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου