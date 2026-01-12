Λάστιχο Performance Plus 5/8" -50m

Το 50μετρο performance Plus 5/8'' λάστιχο κήπου έχει κατασκευαστεί από εξαιρετικά στιβαρό υλικό πολλαπλών στρώσεων. Ευέλικτο και εξαιρετικά ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.

Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό κάνει το νέο Kärcher Performance Plus λάστιχο στιβαρό, ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σταθερή ροή νερού και άνεση κατά τη χρήση. Η Kärcher εγγυάται 15 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Επιπλέον, το λάστιχο δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το αδιαφανές μεσαίο στρώμα αποτρέπει τη δημιουργία άλγης μέσα στο λάστιχο. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 45 bar. Διαθέτει επίσης εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C. Το 50μετρο Performance Plus 5/8" λάστιχο είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίου μεγέθους και μεγάλων κήπων και άλλων χώρων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό
  • Ευελιξία και αντοχή στη στρέβλωση εξασφαλίζουν βέλτιστη ροή νερού
50 μέτρα.
  • Για το πότισμα μεσαίων και μεγάλου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων
Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό κάνει το λάστιχο να έχει ανθεκτικά τοιχώματα και να αντέχει σε πίεση έως και 40 bar
  • Ανθεκτικό
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
  • Για ευκολία στη χρήση
Υψηλή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C
  • Ποιοτικό λάστιχο.
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
  • Για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ποιοτικό λάστιχο κήπου, χωρίς φθαλικές ουσίες (<0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο.
  • Ασφαλές για την υγεία και φιλικό προς το περιβάλλον
Anti-UV εξωτερικό τοίχωμα
  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα
Εγγύηση 15 ετών
  • Κατασκευασμένο να αντέχει και σύμφωνο με όλα τα standards ποιότητας
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 5/8″
Μήκος σωλήνα (m) 50
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 390 x 390 x 190
