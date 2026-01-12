Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 50 m

Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.

Το Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 50 m είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες κήπου. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, ακίνδυνο για την υγεία. Τα νέα λάστιχα υψηλής ποιότητας PrimoFlex® δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις), ούτε άλλες επιβλαβείς ουσίες. Διακρίνονται για τη μέγιστη αντοχή, ευκαμψία και αντοχή στο τσάκισμα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγύηση 12 ετών
  • Εγγυημένη ανθεκτικότητα
3 στρώσεις
  • Ανθεκτικό στις στρεβλώσεις
Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 24bar)
  • Εγγυημένη στιβαρότητα
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
  • Για ευκολία στη χρήση
Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή το περιβάλλον
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
  • Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
Λάστιχο κήπου χωρίς φθαλικές ουσίες
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή το περιβάλλον
Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπέρυθρη ακτινοβολία εξωτερική στρώση
  • Εγγυημένη στιβαρότητα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″
Μήκος σωλήνα (m) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 5,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 380 x 380 x 155
