Σετ λάστιχο 1/2'', 20m
Σετ λάστιχο με κρεμαστάρι, 15m λάστιχο PrimoFlex® (1/2''), ακροφύσιο με ένα στόμιο, 1'' σύνδεσμο βρύσης με 3/4'' μειωτήρα νήματος, σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης (με και χωρίς Aqua Stop).
Σετ λάστιχο με κρεμαστάρι - ιδανικό για πλύσιμο με πίεση. Σετ λάστιχο με κρεμαστάρι, 15m λάστιχο PrimoFlex® (1/2''), ακροφύσιο με ένα στόμιο, ένα 1'' σύνδεσμο βρύσης με 3/4'' μειωτήρα νήματος, ένα σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης και ένα σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης με Aqua Stop. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ευέλικτα, ανθεκτικά και μη συστρεφόμεα. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: Ανθεκτικά και εύκολα στη διαχέιριση για έναν τέλειο κήπο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο έξυπνος τρόπος ποτίσματος!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
15μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" PrimoFlex®
Το σετ είναι ιδανικό για χρήση ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Σύστημα Click
- Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα
- Για πρακτική αποθήκευση
Ψεκαστικό με ρυθμιζόμενη κάνη
- Η λειτουργία ψεκασμού αλλάζει από έντονη σε ήπια
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|1/2″
|Μήκος σωλήνα (m)
|15
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 260 x 110
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας