Σετ λάστιχο με κρεμαστάρι - ιδανικό για πλύσιμο με πίεση. Σετ λάστιχο με κρεμαστάρι, 15m λάστιχο PrimoFlex® (1/2''), ακροφύσιο με ένα στόμιο, ένα 1'' σύνδεσμο βρύσης με 3/4'' μειωτήρα νήματος, ένα σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης και ένα σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης με Aqua Stop. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ευέλικτα, ανθεκτικά και μη συστρεφόμεα. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: Ανθεκτικά και εύκολα στη διαχέιριση για έναν τέλειο κήπο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο έξυπνος τρόπος ποτίσματος!