Σετ λάστιχο 30m
Σετ λάστιχου με 30m λάστιχο (1/2''), κάνη σπρέι, σύνδεσμο βρύσης 3/4'', μειωτήρα 1/2'', σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης και σύνδεσμο γενικής χρήσης με Aqua Stop.
Σετ λάστιχο ιδανικό για αρχάριους.Το σετ περιλαμβάνει 30m λάστιχο γενικής χρήσης, ακροφύσιο με ένα στόμιο, ένα σύνδεσμό νήματος βρύσης 3/4' με μειωτήρα νήματος 1/2'', ένα λάστιχο γενικής χρήσης και ένα λάστιχο γενικής χρήσης με Aqua Stop. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ευέλικτα, ανθεκτικά και μη συστρεφόμενα. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: Ανθεκτικά και εύκολα στη διαχέιριση για έναν τέλειο κήπο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο έξυπνος τρόπος ποτίσματος!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
30m κοινό λάστιχο 1/2''
- Ιδανικό σετ για αρχή
Σύστημα Click
- Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Ακροφύσιο
- Η λειτουργία ψεκασμού αλλάζει από έντονη σε ήπια
Σύνδεσμος λάστιχου 2.645-191.0
- Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|1/2″
|Μήκος σωλήνα (m)
|30
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|3,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 380 x 120
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας