Σετ λάστιχο ιδανικό για αρχάριους.Το σετ περιλαμβάνει 30m λάστιχο γενικής χρήσης, ακροφύσιο με ένα στόμιο, ένα σύνδεσμό νήματος βρύσης 3/4' με μειωτήρα νήματος 1/2'', ένα λάστιχο γενικής χρήσης και ένα λάστιχο γενικής χρήσης με Aqua Stop. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ευέλικτα, ανθεκτικά και μη συστρεφόμενα. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: Ανθεκτικά και εύκολα στη διαχέιριση για έναν τέλειο κήπο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο έξυπνος τρόπος ποτίσματος!