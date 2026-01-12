Σετ λάστιχο 30m

Σετ λάστιχου με 30m λάστιχο (1/2''), κάνη σπρέι, σύνδεσμο βρύσης 3/4'', μειωτήρα 1/2'', σύνδεσμο λάστιχου γενικής χρήσης και σύνδεσμο γενικής χρήσης με Aqua Stop.

Σετ λάστιχο ιδανικό για αρχάριους.Το σετ περιλαμβάνει 30m λάστιχο γενικής χρήσης, ακροφύσιο με ένα στόμιο, ένα σύνδεσμό νήματος βρύσης 3/4' με μειωτήρα νήματος 1/2'', ένα λάστιχο γενικής χρήσης και ένα λάστιχο γενικής χρήσης με Aqua Stop. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ευέλικτα, ανθεκτικά και μη συστρεφόμενα. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: Ανθεκτικά και εύκολα στη διαχέιριση για έναν τέλειο κήπο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο έξυπνος τρόπος ποτίσματος!

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
30m κοινό λάστιχο 1/2''
  • Ιδανικό σετ για αρχή
Σύστημα Click
  • Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Ακροφύσιο
  • Η λειτουργία ψεκασμού αλλάζει από έντονη σε ήπια
Σύνδεσμος λάστιχου 2.645-191.0
  • Κατάλληλο για όλες τις γνωστές μάρκες
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″
Μήκος σωλήνα (m) 30
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 3,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 380 x 380 x 120

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.

Εξοπλισμός

  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
