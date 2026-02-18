Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση: Ο σύνδεσμος του λάστιχου Kärcher είναι εργονομικά σχεδιασμένος και έχει πρακτικές χωνευτές λαβές για εξαιρετικά βολικό χειρισμό. Ο σύνδεσμος του λάστιχου είναι συμβατός με σωλήνες διαμέτρου 1/2" και 5/8" και με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.