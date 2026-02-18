Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα 1/2", 5/8"

Ο σύνδεσμος λάστιχου 1/2", 5/8" έχει σχεδιαστεί εργονομικά και εξασφαλίζει βολικό χειρισμό. Συμβατός με όλα τα συστήματα κλικ. Συμβατός με όλα τα συστήματα κλικ.

Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση: Ο σύνδεσμος του λάστιχου Kärcher είναι εργονομικά σχεδιασμένος και έχει πρακτικές χωνευτές λαβές για εξαιρετικά βολικό χειρισμό. Ο σύνδεσμος του λάστιχου είναι συμβατός με σωλήνες διαμέτρου 1/2" και 5/8" και με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαβές με εσοχή και εργονομικός σχεδιασμός
  • Εύκολο στη χρήση
Για λάστιχα με διάμετρο 1/2'' και 5/8''
  • Για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο άνοιγμα του λάστιχου.
Σύστημα Click
  • Συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα κλικ.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″ / 5/8″
Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 63 x 36 x 36
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου