Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα 1/2", 5/8"
Ο σύνδεσμος λάστιχου 1/2", 5/8" έχει σχεδιαστεί εργονομικά και εξασφαλίζει βολικό χειρισμό. Συμβατός με όλα τα συστήματα κλικ. Συμβατός με όλα τα συστήματα κλικ.
Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση: Ο σύνδεσμος του λάστιχου Kärcher είναι εργονομικά σχεδιασμένος και έχει πρακτικές χωνευτές λαβές για εξαιρετικά βολικό χειρισμό. Ο σύνδεσμος του λάστιχου είναι συμβατός με σωλήνες διαμέτρου 1/2" και 5/8" και με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαβές με εσοχή και εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολο στη χρήση
Για λάστιχα με διάμετρο 1/2'' και 5/8''
- Για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο άνοιγμα του λάστιχου.
Σύστημα Click
- Συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα κλικ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|1/2″ / 5/8″
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|63 x 36 x 36
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου