Σύνδεσμος λάστιχου θηλυκός Aqua Stop

Σύνδεσμος λάστιχου με Aqua Stop και εσωτερικό σπείρωμα 3/4 GHT (αμερικάνικο σπείρωμα).Ιδανικός για σύνδεση σε λάστιχα με σπείρωμα.

Χάρη στο σύστημα κλικ, ο σύνδεσμος λάστιχου με εσωτερικό σπείρωμα 3/4'' GHT (11.5 TPI) μπορεί να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί γρήγορα και απλά με τους σωλήνες με σπείρωμα. Και το Aqua Stop διακόπτει τη ροή νερού αυτόματα, όταν το λάστιχο αποσυνδεθεί από την υποδοχή νερού. Ο ιδανικός σύνδεσμος λάστιχου για τη σύνδεση ενός λάστιχου κήπου σε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαβές με εσοχή και εργονομικός σχεδιασμός
  • Εύκολο στη χρήση
Σύστημα Click
  • Συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα κλικ.
Aqua Stop
  • Για την ασφαλή αποσύνδεση εξαρτημάτων από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς ψεκασμό
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 56 x 43 x 43
Σύνδεσμος λάστιχου θηλυκός Aqua Stop