Χάρη στο σύστημα κλικ, ο σύνδεσμος λάστιχου με εσωτερικό σπείρωμα 3/4'' GHT (11.5 TPI) μπορεί να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί γρήγορα και απλά με τους σωλήνες με σπείρωμα. Και το Aqua Stop διακόπτει τη ροή νερού αυτόματα, όταν το λάστιχο αποσυνδεθεί από την υποδοχή νερού. Ο ιδανικός σύνδεσμος λάστιχου για τη σύνδεση ενός λάστιχου κήπου σε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher.