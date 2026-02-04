Σύνδεσμος λάστιχου θηλυκός Aqua Stop
Σύνδεσμος λάστιχου με Aqua Stop και εσωτερικό σπείρωμα 3/4 GHT (αμερικάνικο σπείρωμα).Ιδανικός για σύνδεση σε λάστιχα με σπείρωμα.
Χάρη στο σύστημα κλικ, ο σύνδεσμος λάστιχου με εσωτερικό σπείρωμα 3/4'' GHT (11.5 TPI) μπορεί να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί γρήγορα και απλά με τους σωλήνες με σπείρωμα. Και το Aqua Stop διακόπτει τη ροή νερού αυτόματα, όταν το λάστιχο αποσυνδεθεί από την υποδοχή νερού. Ο ιδανικός σύνδεσμος λάστιχου για τη σύνδεση ενός λάστιχου κήπου σε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαβές με εσοχή και εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολο στη χρήση
Σύστημα Click
- Συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα κλικ.
Aqua Stop
- Για την ασφαλή αποσύνδεση εξαρτημάτων από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς ψεκασμό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|56 x 43 x 43