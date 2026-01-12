Σύνδεσμοι βρύσης, ζεύξεις σωλήνων και λάστιχα είναι τα βασικά για ένα αποτελεσματικό πότισμα. Για αυτό το λόγο η Kärcher προσφέρει μία πλήρη σειρά αξεσουάρ για τη σύνδεση, αποσύνδεση και επισκευή συστημάτων ποτίσματος, όπως ο σύνδεσμος 3 εξόδων για σύνδεση 3 λάστιχων. Ο σύνδεσμός 3 εξόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα συνηθισμένα λάστιχα κήπου και εντυπωσιάζει με τον εργονομικό του σχεδιασμό για απλό χειρισμό. Ο σύνδεσμος 3 εξόδων είναι συμβατός με τις τρεις περισσότερο συνηθισμένες διαμέτρους λάστιχου και όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.