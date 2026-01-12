Σύνδεσμος τριών οδών
Σύνδεσμος τριών εξόδων για τη σύνδεση τριών λάστιχων ταυτόχρονα. Στιβαρή ποιότητα και ελκυστική σχεδίαση.
Σύνδεσμοι βρύσης, ζεύξεις σωλήνων και λάστιχα είναι τα βασικά για ένα αποτελεσματικό πότισμα. Για αυτό το λόγο η Kärcher προσφέρει μία πλήρη σειρά αξεσουάρ για τη σύνδεση, αποσύνδεση και επισκευή συστημάτων ποτίσματος, όπως ο σύνδεσμος 3 εξόδων για σύνδεση 3 λάστιχων. Ο σύνδεσμός 3 εξόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα συνηθισμένα λάστιχα κήπου και εντυπωσιάζει με τον εργονομικό του σχεδιασμό για απλό χειρισμό. Ο σύνδεσμος 3 εξόδων είναι συμβατός με τις τρεις περισσότερο συνηθισμένες διαμέτρους λάστιχου και όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρή σχεδίαση
- Εγγυημένη στιβαρότητα
Για σύνδεση 3 εύκαμπτων σωλήνων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|15 x 65 x 60