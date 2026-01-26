Care Tex, 500ml
Άκρως αποτελεσματική προστασία που διαρκεί, για όλες τις υφασμάτινες επιφάνειες. Τα χαλιά, οι ταπετσαρίες και τα καθίσματα αυτοκινήτου είναι καλυμμένα με μια προστατευτική επικάλυψη που απωθεί τους ρύπους και αποτρέπει τη συσσώρευση ρύπων στο μέλλον. Επομένως, οι ρύποι μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με πιο εύκολο και σχολαστικό τρόπο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 65 x 210
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων
- Καθίσματα αυτοκινήτων