Care Tex, 500ml

Άκρως αποτελεσματική προστασία που διαρκεί, για όλες τις υφασμάτινες επιφάνειες. Τα χαλιά, οι ταπετσαρίες και τα καθίσματα αυτοκινήτου είναι καλυμμένα με μια προστατευτική επικάλυψη που απωθεί τους ρύπους και αποτρέπει τη συσσώρευση ρύπων στο μέλλον. Επομένως, οι ρύποι μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με πιο εύκολο και σχολαστικό τρόπο.