RM 534, Καθαριστικό επιχρισμένων ξύλινων δαπέδων, 500ml

Για βαθύ και ήπιο καθαρισμό, ανανέωση και φροντίδα των ξύλινων πατωμάτων με βερνίκι. Αποτελεσματική προστασία από την υγρασία του δαπέδου. Με άρωμα φρέσκου λεμονιού.