RM 534, Καθαριστικό επιχρισμένων ξύλινων δαπέδων, 500ml
Για βαθύ και ήπιο καθαρισμό, ανανέωση και φροντίδα των ξύλινων πατωμάτων με βερνίκι. Αποτελεσματική προστασία από την υγρασία του δαπέδου. Με άρωμα φρέσκου λεμονιού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Βερνικωμένο παρκέ
- Δάπεδα από μελαμίνη
- Δάπεδα από φελλό