RM 534, Καθαριστικό επιχρισμένων ξύλινων δαπέδων, 500ml

Για βαθύ και ήπιο καθαρισμό, ανανέωση και φροντίδα των ξύλινων πατωμάτων με βερνίκι. Αποτελεσματική προστασία από την υγρασία του δαπέδου. Με άρωμα φρέσκου λεμονιού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Βερνικωμένο παρκέ
  • Δάπεδα από μελαμίνη
  • Δάπεδα από φελλό