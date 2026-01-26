RM 537, Καθαριστικό μαρμάρινων δαπέδων, 500ml

Καθαριστικό δαπέδου από πέτρα RM 537 για αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις σε πλακάκια, πέτρα και φυσική πέτρα. Αφαιρεί αποτελεσματικά και απαλά τα σημάδια και είναι επίσης κατάλληλο για βινύλιο, PVC και λινέλαιο.