RM 537, Καθαριστικό μαρμάρινων δαπέδων, 500ml
Καθαριστικό δαπέδου από πέτρα RM 537 για αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις σε πλακάκια, πέτρα και φυσική πέτρα. Αφαιρεί αποτελεσματικά και απαλά τα σημάδια και είναι επίσης κατάλληλο για βινύλιο, PVC και λινέλαιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 65 x 210
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πλακάκια
- Πέτρινες επιφάνειες
- Δάπεδα από PVC
- Δάπεδα από λινοτάπητα