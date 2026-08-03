Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 672, 250ml
Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l .
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|250
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|10
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|50 x 50 x 210
Προϊόν
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπύκνωμα για τον καθαρισμό του παρμπρίζ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 250 ml συμπυκνώματος παράγουν έως και 25 λίτρα υγρού καθαρισμού παρμπρίζ.
- Καθαρισμός χωρίς κατάλοιπα και γραμμές
- Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων
- Μειώνει τη θαμπάδα που προκαλείται από τη διάθλαση του φωτός
- Καλές ιδιότητες διαβροχής
- Δεν δημιουργεί ρωγμές στα πολυανθρακικά πολυμερή και είναι επίσης κατάλληλο, ενδεικτικά, για τον καθαρισμό προβολέων
- Απλή δοσολογία χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο δοσομετρητή.
- Μπορεί να αναμειχθεί με το χειμερινό καθαριστικό παρμπρίζ της Kärcher. Η δεξαμενή δεν χρειάζεται να στραγγίξει κατά τη μεταβατική περίοδο του φθινοπώρου και της άνοιξης.
- Μπορεί να αναμειχθεί με νερό όλων των βαθμών σκληρότητας χάρη στη σύνθεση κατά των αλάτων. Δεν επιτρέπει την ασβεστοποίηση του παρμπρίζ ή την έμφραξη των ακροφυσίων ψεκασμού.
- Κατάλληλο για ακροφύσια επίπεδης δέσμης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
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Πεδία εφαρμογής
- Παρμπρίζ