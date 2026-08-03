Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστηρων, RM 672, 250ml

Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l .