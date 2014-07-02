Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1, 500ml

Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος (kg) 0,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 70 x 240
Προϊόν
  • Βελτιωμένη power φόρμουλα - ιδιαίτερα αποτελεσματική ακόμη και σε επίμονους ρύπους φρένων
  • Η φόρμουλα gel εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση για εύκολη χρήση
  • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
  • Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1, 500ml
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
  • P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Ποδήλατα
Εξαρτήματα