Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1, 500ml

Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.