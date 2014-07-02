Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1, 500ml
Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 70 x 240
Προϊόν
- Βελτιωμένη power φόρμουλα - ιδιαίτερα αποτελεσματική ακόμη και σε επίμονους ρύπους φρένων
- Η φόρμουλα gel εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση για εύκολη χρήση
- Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
- Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
Πεδία εφαρμογής
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ποδήλατα