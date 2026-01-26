Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652, 500ml

Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 80 x 80 x 280
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πιλοτήριο
  • Πλαστικά πάνελ