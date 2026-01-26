Κερί γυαλίσματος RM 660, 500ml

Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 70 x 180
Κερί γυαλίσματος RM 660, 500ml
Κερί γυαλίσματος RM 660, 500ml
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Βαφή οχήματος
  • Βαμμένες επιφάνειες
Εξαρτήματα