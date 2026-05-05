RM 640N ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ** 0,5l Φυσικό καθαριστικό ποδηλάτου, 500ml
Για ένα σχολαστικά καθαρό ποδήλατο από τη στεφάνη του τροχού μέχρι το τιμόνι: η σύνθεση είναι απαλή με τα υλικά, ειδικά σχεδιασμένη για ποδήλατα και βασισμένη σε ανανεώσιμα συστατικά.
Το καθαριστικό ποδηλάτων RM 640N RTU για χειροκίνητο καθαρισμό ποδηλάτων. Εύκολο και αποτελεσματικό στη χρήση με εργονομική κεφαλή ψεκασμού και ένα συμπαγές μπουκάλι 0,5 λίτρων. Η σύνθεση από ανανεώσιμα και φυσικής προέλευσης συστατικά δίνει στο ποδήλατο μια νέα λάμψη. Το καθαριστικό έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον καθημερινό καθαρισμό ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων, ποδηλάτων βουνού και ποδηλάτων δρόμου. Ο παράγοντας είναι απαλός με τα υλικά και κατάλληλος για εξαρτήματα από άνθρακα, αλουμίνιο, καουτσούκ ή παρόμοια ευαίσθητα υλικά. Το απορρυπαντικό ξεπλένεται επίσης εύκολα - γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση νερού στην καθημερινή χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
Προϊόν
- Με πάνω από 99% συστατικά φυσικής προέλευσης, η φόρμουλα αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους που συνήθως βρίσκονται στα ποδήλατα, όπως σκόνη, λάσπη κ.λπ.
- Το απορρυπαντικό δεν περιέχει οξέα, διαλύτες, χρωστικές, αρώματα ή σιλικόνες
- Δοκιμασμένο για τη συμβατότητα υλικών σε άνθρακα, αλουμίνιο, καουτσούκ κ.λπ.
- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% φυτικής προέλευσης και δεν περιέχουν επιφανειοδραστικά με βάση τα ορυκτέλαια
- Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Εργονομική κεφαλή ψεκασμού για ομοιόμορφη, εκτεταμένη εφαρμογή και χαμηλή κατανάλωση
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- P102 Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set
- OC 3 Foldable
- OC 4
- OC 4 + Pet Kit
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC Handheld Compact
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα