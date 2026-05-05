RM 640N ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ** 0,5l Φυσικό καθαριστικό ποδηλάτου, 500ml

Για ένα σχολαστικά καθαρό ποδήλατο από τη στεφάνη του τροχού μέχρι το τιμόνι: η σύνθεση είναι απαλή με τα υλικά, ειδικά σχεδιασμένη για ποδήλατα και βασισμένη σε ανανεώσιμα συστατικά.

Το καθαριστικό ποδηλάτων RM 640N RTU για χειροκίνητο καθαρισμό ποδηλάτων. Εύκολο και αποτελεσματικό στη χρήση με εργονομική κεφαλή ψεκασμού και ένα συμπαγές μπουκάλι 0,5 λίτρων. Η σύνθεση από ανανεώσιμα και φυσικής προέλευσης συστατικά δίνει στο ποδήλατο μια νέα λάμψη. Το καθαριστικό έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον καθημερινό καθαρισμό ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων, ποδηλάτων βουνού και ποδηλάτων δρόμου. Ο παράγοντας είναι απαλός με τα υλικά και κατάλληλος για εξαρτήματα από άνθρακα, αλουμίνιο, καουτσούκ ή παρόμοια ευαίσθητα υλικά. Το απορρυπαντικό ξεπλένεται επίσης εύκολα - γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση νερού στην καθημερινή χρήση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
Προϊόν
  • Με πάνω από 99% συστατικά φυσικής προέλευσης, η φόρμουλα αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους που συνήθως βρίσκονται στα ποδήλατα, όπως σκόνη, λάσπη κ.λπ.
  • Το απορρυπαντικό δεν περιέχει οξέα, διαλύτες, χρωστικές, αρώματα ή σιλικόνες
  • Δοκιμασμένο για τη συμβατότητα υλικών σε άνθρακα, αλουμίνιο, καουτσούκ κ.λπ.
  • Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% φυτικής προέλευσης και δεν περιέχουν επιφανειοδραστικά με βάση τα ορυκτέλαια
  • Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • Εργονομική κεφαλή ψεκασμού για ομοιόμορφη, εκτεταμένη εφαρμογή και χαμηλή κατανάλωση
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα