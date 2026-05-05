Το συμπυκνωμένο καθαριστικό ποδηλάτων RM 640N είναι κατασκευασμένο από πάνω από 99% ανανεώσιμα και φυσικής προέλευσης συστατικά και αποτελεί 2 λίτρα απορρυπαντικού για χειροκίνητη εφαρμογή. Ιδανικό για εφαρμογή με το ακροφύσιο αφορύ πλυστικών μεσαίας και χαμηλής πίεσης Kärcher. Ως ανταλλακτικό για το φυσικό καθαριστικό ποδηλάτων, το συμπύκνωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του μπουκαλιού ψεκασμού τέσσερις φορές. Το συμπύκνωμα έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον καθαρισμό εξειδικευμένων ποδηλάτων (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, ποδήλατα πεταλιών, ποδήλατα βουνού ή αγωνιστικά ποδήλατα). Η σύνθεση έχει δοκιμαστεί για συμβατότητα υλικών και είναι κατάλληλη για ευαίσθητα υλικά όπως άνθρακας, αλουμίνιο ή καουτσούκ. Έχει υψηλή ικανότητα διάλυσης ρύπων, αλλά εξακολουθεί να ξεπλένεται εύκολα για οικονομική εφαρμογή νερού.