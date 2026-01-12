Καθαριστικό γενικής χρήσης, 5l

Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λίπη, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.