Καθαριστικό γενικής χρήσης, 5l

Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λίπη, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος (kg) 5,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Οχήματα
Εξαρτήματα