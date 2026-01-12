Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean, 1l

Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean, 1l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο