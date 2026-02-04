FoamStop εσπεριδοειδών 125ml, 125ml
Αυτό το υγρό αντιαφριστικό με άρωμα εσπεριδοειδών χωρίς αλλεργιογόνα διαλύει γρήγορα τον ενοχλητικό αφρό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|125
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|35 x 35 x 135
Πεδία εφαρμογής
- Αποξηραντικό για φίλτρα νερού και ηλεκτρικές σκούπες