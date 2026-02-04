FoamStop εσπεριδοειδών 125ml, 125ml

Αυτό το υγρό αντιαφριστικό με άρωμα εσπεριδοειδών χωρίς αλλεργιογόνα διαλύει γρήγορα τον ενοχλητικό αφρό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 125
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 35 x 35 x 135
Πεδία εφαρμογής
  • Αποξηραντικό για φίλτρα νερού και ηλεκτρικές σκούπες