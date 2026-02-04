Το ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX 4 κουρεύει γκαζόν έως 1500 τετραγωνικών μέτρων πλήρως αυτόματα, χωρίς καλώδια. Το GPS, η κεραία RTK και η κάμερα AI επιτρέπουν την πλοήγηση χωρίς καλώδια οριοθέτησης. Η ακριβής τοποθέτηση επιτρέπει το κούρεμα σε παράλληλες διαδρομές και ολοκληρώνει την εργασία στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Εμπόδια όπως δέντρα ή σκαντζόχοιροι αναγνωρίζονται έξυπνα και αποφεύγονται στην βέλτιστη απόσταση. Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί μεταβλητά μεταξύ 2 και 6 εκατοστών. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό χαρτογραφεί τις περιοχές εργασίας μέσω τηλεχειρισμού μέσω εφαρμογής ή αναγνώρισης επιφάνειας AI. Μπορούν να ρυθμιστούν ζώνες εργασίας και ζώνες απαγόρευσης. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να γίνουν ατομικές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα, τη συμπεριφορά οδήγησης και πολλά άλλα, για μεγαλύτερη ευκολία. Η τετρακίνηση επιτρέπει το κούρεμα σε κλίσεις έως 60 τοις εκατό, καθώς και ιδιαίτερα απαλές στροφές για την προστασία του γκαζόν. Όλες οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν στην οθόνη LCD.