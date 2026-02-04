Χλοοκοπτική μηχανή ρομπότ RCX 4
Το ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX 4 κουρεύει το γκαζόν πλήρως αυτόματα χωρίς καλώδια, χάρη στο GPS, το RTK και την κάμερα AI. Με τετρακίνηση, κατακτά χωρίς κόπο ακόμη και δύσκολα εδάφη και προστατεύει το γκαζόν.
Το ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX 4 κουρεύει γκαζόν έως 1500 τετραγωνικών μέτρων πλήρως αυτόματα, χωρίς καλώδια. Το GPS, η κεραία RTK και η κάμερα AI επιτρέπουν την πλοήγηση χωρίς καλώδια οριοθέτησης. Η ακριβής τοποθέτηση επιτρέπει το κούρεμα σε παράλληλες διαδρομές και ολοκληρώνει την εργασία στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Εμπόδια όπως δέντρα ή σκαντζόχοιροι αναγνωρίζονται έξυπνα και αποφεύγονται στην βέλτιστη απόσταση. Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί μεταβλητά μεταξύ 2 και 6 εκατοστών. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό χαρτογραφεί τις περιοχές εργασίας μέσω τηλεχειρισμού μέσω εφαρμογής ή αναγνώρισης επιφάνειας AI. Μπορούν να ρυθμιστούν ζώνες εργασίας και ζώνες απαγόρευσης. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να γίνουν ατομικές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα, τη συμπεριφορά οδήγησης και πολλά άλλα, για μεγαλύτερη ευκολία. Η τετρακίνηση επιτρέπει το κούρεμα σε κλίσεις έως 60 τοις εκατό, καθώς και ιδιαίτερα απαλές στροφές για την προστασία του γκαζόν. Όλες οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν στην οθόνη LCD.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλοήγηση με GPS και RTK
- Δεν απαιτείται καλώδιο οριοθέτησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρα εγκατάσταση ή χρονοβόρες προσαρμογές καλωδίων.
- Χάρη στην επικοινωνία με τους δορυφόρους και την κεραία RTK, η θέση μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκατοστού για τον ακριβή καθορισμό περιοχών εργασίας.
- Η περιοχή κοπής χαρτογραφείται πολύ απλά με τον άμεσο τηλεχειρισμό του ρομποτικού χλοοκοπτικού.
Κάμερα AI
- Η στερεοσκοπική κάμερα 3D αναγνωρίζει επιφάνειες όπως γρασίδι ή πέτρα και μπορεί έτσι να χαρτογραφεί αυτόνομα την περιοχή που πρέπει να κουρευτεί.
- Η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει έξυπνα τα αντικείμενα και προσαρμόζει την οδήγηση ανάλογα με το εμπόδιο. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό πλησιάζει τα δέντρα και τους θάμνους, αλλά διατηρεί απόσταση από τα ζωντανά όντα.
- Εάν το σήμα GPS είναι αδύναμο, η κάμερα βοηθά στην πλοήγηση, ώστε η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή να οδηγεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
Κούρεμα σε παράλληλη τροχιά
- Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή κουρεύει σε παράλληλες διαδρομές για μέγιστη απόδοση. Η απόσταση μεταξύ των τροχιών μπορεί να προσαρμοστεί.
- Εάν πρέπει να αποφευχθούν ίχνη, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση μετά από κάθε λειτουργία κοπής ή να επιλέξει μια προσαρμοσμένη γωνία κοπής.
Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
- Με τους τρεις κινητήριους τροχούς της, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να ανεβαίνει και να κόβει κλίσεις έως και 60 τοις εκατό.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να απελευθερωθεί από δύσκολες καταστάσεις.
- Μπορεί να κινηθεί πάνω από υψηλότερα κατώφλια, π.χ. για να μεταβεί μεταξύ δύο περιοχών διαφορετικού ύψους.
Ήπια στροφή
- Η αλληλεπίδραση των τροχών με τον εύκαμπτο κατά 360° πίσω τροχό επιτρέπει στο ρομποτικό χλοοκοπτικό να στρίβει ομαλά και απαλά για να προστατεύει το γρασίδι.
Αισθητήρας βροχής
- Το ρομποτικό χλοοκοπτικό χρησιμοποιεί τον αισθητήρα του για να ανιχνεύσει εάν βρέχει και στη συνέχεια επιστρέφει στη βάση φόρτισης μέχρι να στεγνώσει το γκαζόν.
- Ωστόσο, η ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε η συσκευή να συνεχίζει να κουρεύει ακόμη και όταν βρέχει ή να ρυθμιστεί ο χρόνος αναμονής.
Οθόνη LCD
- Η μεγάλη οθόνη LCD επιτρέπει την ανάγνωση της κατάστασης του ρομποτικού χλοοκοπτικού από τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.
- Οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μέσω της οθόνης στην ίδια τη συσκευή.
Αυτόματο πρόγραμμα με πολλαπλές ζώνες
- Το ρομποτικό χλοοκοπτικό δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα ανάλογα με την περιοχή και τις συνθήκες, το οποίο στη συνέχεια εκτελεί τακτικά.
- Μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές ζώνες, μεταξύ των οποίων το ρομποτικό χλοοκοπτικό μπορεί να μεταβαίνει ανεξάρτητα και επιλεκτικά.
- Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί, π.χ. για να αποφεύγεται η οδήγηση σε μια συγκεκριμένη ζώνη κοπής σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Επιδόσεις περιοχής (m²)
|1500
|Τύπος χλοοκοπτικού μηχανήματος
|Ελεύθερα αιωρούμενες λεπίδες
|Αριθμός λεπίδων
|3
|Πλάτος κοπής (cm)
|22
|Ύψος κοπής (mm)
|20 / 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 60
|Εφαρμογή κοπής
|Εδαφοκάλυψη
|Τεχνολογία πλοήγησης
|GPS / RTK / Κάμερα AI
|Τύπος κάμερας
|Στερεοφωνικό 3D
|Ορισμός της περιοχής κοπής
|Εντοπισμός GPS / Ανίχνευση γρασιδιού
|Στενότερο πλάτος διαδρόμου (cm)
|80
|Αριθμός ζωνών κοπής (Τεμάχιο(α))
|max. 10
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|75
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|18
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|5
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|3
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|60
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Διάρκεια κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας (min)
|90
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|31
Πεδίο προμήθειας
- Σταθμός φόρτισης
- Κεραία RTK
- Γειωτήρες για τη στερέωση του σταθμού φόρτισης: 8 Τεμάχιο(α)
- Σφήνες γείωσης για τη στερέωση της κεραίας RTK: 4 Τεμάχιο(α)
- Βίδες για την τοποθέτηση της κεραίας RTK: 4 Τεμάχιο(α)
- Μαχαίρια και βίδες: 9 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα πλοήγησης: Συστηματικές λωρίδες
- Ζώνες απαγόρευσης
- Λειτουργία κοπής άκρων
- Τεχνολογία αισθητήρων: Οπτικός αισθητήρας/ Αισθητήρας βροχής/ Αισθητήρας ανύψωσης/ Αισθητήρας κατά της κλίσης/ Αισθητήρας πρόσκρουσης
- LoRa®
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Σύνδεση μέσω WLAN
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
- Κλείδωμα με κωδικό PIN
- Ενημέρωση υλικολογισμικού OTA
- Πλωτό κατάστρωμα κοπής
- Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
- Οθόνη
- καθυστέρηση βροχής
- Αριθμός τροχών: 3 Τεμάχιο(α)
- Λαβή μεταφοράς
- Προστασία από κλοπή