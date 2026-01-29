Τέλειος καθαρισμός αέρα για μεσαίου μεγέθους εσωτερικούς χώρους, σαλόνια και χώρους εργασίας: Ο καθαριστής αέρα AF 30 καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα από αλλεργιογόνα, ρύπους και παθογόνους παράγοντες μέσω του συστήματος φίλτρων πολλαπλών στρώσεων. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: τη χρήση ενεργού άνθρακα, καθώς και μια οθόνη για την ένδειξη της ποιότητας του αέρα σε σωματίδια PM2,5 σε μg/m³, της ποιότητας του αέρα μέσω χρωματικής κωδικοποίσης, της θερμοκρασίας και της σχετική υγρασίας. Ο καθαριστής διαθέτει επίσης: λειτουργία χρονοδιακόπτη, κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά, νυχτερινή λειτουργία και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, καθώς και απόδοση φίλτρου 99,95% για σωματίδια 0,3 μm και υψηλής ποιότητας αισθητήρα λέιζερ για την αυτόματη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη λειτουργία και το επίπεδο απόδοσης προσαρμόζονται αυτόματα στον βαθμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, το φίλτρο έχει διάρκεια ζωής περίπου ένα έτος, ανάλογα με το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ένταση με την οποία χρησιμοποιείται.