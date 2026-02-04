Καθαριστής αέρα AF 50
Ο καθαριστής αέρα AF 50 με τεχνολογία αισθητήρα λέιζερ, αυτόματη λειτουργία, οθόνη, φιλτράρισμα H13 και ενεργού άνθρακα αφαιρεί παθογόνα, λεπτή σκόνη, αλλεργιογόνα και οσμές σε δωμάτια με μέγεθος από 50 έως 65 m².
Τέλειος καθαρισμός αέρα για μεγαλύτερους εσωτερικούς χώρους, σαλόνια και χώρους εργασίας: Ο καθαριστής αέρα AF 50 καθαρίζει τον αέρα των εσωτερικών χώρων από αλλεργιογόνα, ρύπους και παθογόνους παράγοντες μέσω του συστήματος φίλτρου πολλαπλών στρώσεων. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: τη χρήση ενεργού άνθρακα, καθώς και μια οθόνη για την ένδειξη της ποιότητας του αέρα σε σωματίδια PM2,5 σε μg/m³, της ποιότητας του αέρα μέσω χρωματικής κωδικοποίσης, της θερμοκρασίας και της σχετική υγρασίας. Ο καθαριστής διαθέτει επίσης: λειτουργία χρονοδιακόπτη, κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά, νυχτερινή λειτουργία και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, καθώς και απόδοση φίλτρου 99,95% για σωματίδια 0,3 μm και υψηλής ποιότητας αισθητήρα λέιζερ για την αυτόματη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη λειτουργία και το επίπεδο απόδοσης προσαρμόζονται αυτόματα στον βαθμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, το φίλτρο έχει διάρκεια ζωής περίπου ένα έτος, ανάλογα με το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ένταση με την οποία χρησιμοποιείται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο High Protect 13Για συγκόλληση οσμών και χημικών ατμών.
Διπλό σύστημα εισαγωγής αέραΧάρη στην εισαγωγή αέρα και στις δύο πλευρές, είναι εγγυημένη η υψηλή ταχύτητα ροής αέρα.
Έγχρωμη οθόνηΕμφανίζει τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα του αέρα, καθώς και την κατάσταση του φίλτρου και της συσκευής.
4 περιστρεφόμενα roller
- Για πλήρη κινητικότητα.
Αθόρυβη λειτουργία
- Κινητήρες ομαλής λειτουργίας και ανεμιστήρες και αθόρυβοι αεραγωγοί.
Αυτόματη λειτουργία
- Ο αισθητήρας ελέγχει την αυτόματη λειτουργία και προσαρμόζει το επίπεδο απόδοσης στην ποιότητα του αέρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ισχύς παροχής (W)
|50
|Κατάλληλο ύψος δωματίου (m²)
|έως και 100
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|max. 520
|Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Ρυθμίσεις ισχύος
|5
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 290 x 580
* Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου με βάση ύψος οροφής 3 m και ανανέωση αέρα τρεις φορές την ώρα για λειτουργία στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.
Εξοπλισμός
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Ένδειξη ποιότητας αέρα
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ένδειξη σχετικής υγρασίας αέρα
- Λειτουργία της συσκευής με λειτουργία αφής
- Αυτόματη λειτουργία
- Νυχτερινή λειτουργία
- Λειτουργία κλειδώματος
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους