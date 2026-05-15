Καθαριστής αέρα AF 50 Signature Line
Ο καθαριστής αέρα AF 50 Signature Line με τεχνολογία αισθητήρα λέιζερ, αυτόματη λειτουργία, οθόνη, φιλτράρισμα HEPA και φιλτράρισμα ενεργού άνθρακα αφαιρεί παθογόνα, λεπτή σκόνη, αλλεργιογόνα και οσμές σε δωμάτια με μέγεθος από 50 m² ¹⁾ έως 100 m².
Μόνο τα πιο καινοτόμα προϊόντα μας υψηλής απόδοσης φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Αυτό κάνει τη νέα AF 50 Signature Line άμεσα αναγνωρίσιμη ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο σημαντικός είναι ο αέρας που αναπνέεις, το μόνο που έχεις να κάνετε είναι να κρατήσεις την αναπνοή σου για λίγα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς, είναι μόνο η κομψή σχεδίαση του πιο ισχυρού μας καθαριστή αέρα, του AF 50 Signature Line, που θα σου κόψει την ανάσα. Με το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA με περιεκτικότητα σε ενεργό άνθρακα, φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτή σκόνη, τα αλλεργιογόνα, τα παθογόνα, ακόμη και τις οσμές και τους χημικούς ατμούς από τον αέρα που αναπνέετε. Χάρη στην έξυπνη αυτόματη λειτουργία, προσαρμόζει συνεχώς την ισχύ για να ταιριάζει στην ποιότητα του αέρα και δεν αφήνει τίποτα πίσω εκτός από καθαρό αέρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Signature Line πλεονεκτήματαΗ υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher χαρακτηρίζει το προϊόν ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Άλλα αποκλειστικά οφέλη περιλαμβάνουν υποστήριξη μέσω εφαρμογής και εκτεταμένη εγγύηση.
Φίλτρο High Protect 13Για συγκόλληση οσμών και χημικών ατμών.
Έγχρωμη οθόνηΕμφανίζει τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα του αέρα, καθώς και την κατάσταση του φίλτρου και της συσκευής.
Διπλό σύστημα εισαγωγής αέρα
- Χάρη στην εισαγωγή αέρα και στις δύο πλευρές, είναι εγγυημένη η υψηλή ταχύτητα ροής αέρα.
4 περιστρεφόμενα roller
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Αθόρυβη λειτουργία
- Κινητήρες και ανεμιστήρες ομαλής λειτουργίας και αθόρυβη ροή αέρα.
Αυτόματη λειτουργία
- Ο αισθητήρας ελέγχει την αυτόματη λειτουργία και προσαρμόζει το επίπεδο απόδοσης στην ποιότητα του αέρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ισχύς παροχής (W)
|50
|Κατάλληλο ύψος δωματίου (m²)
|έως και 100
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|max. 520
|Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Ρυθμίσεις ισχύος
|5
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου με βάση ύψος οροφής 3 m και ανανέωση αέρα τρεις φορές την ώρα για λειτουργία στο υψηλότερο επίπεδο ισχύος.
Εξοπλισμός
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Ένδειξη ποιότητας αέρα
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ένδειξη σχετικής υγρασίας αέρα
- Λειτουργία της συσκευής με λειτουργία αφής
- Αυτόματη λειτουργία
- Νυχτερινή λειτουργία
- Λειτουργία κλειδώματος
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
Πεδία εφαρμογής
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους